Sufrió, pero celebró su primer triunfo en el Súper 10

Fotos PURO CORAJE. Old Lions se bancó a un rival durísimo y ganó un partido clave de cara al futuro.

27/08/2018 -

Old Lions jugó un notable primer tiempo y sufrió en el segundo para terminar ganándole a Lince de Tucumán por 37 a 30 y sumar de esta manera su primer éxito en el duro Súper 10 del Torneo Regional del NOA, que viene mostrando gran paridad en las dos fechas iniciales.

El equipo santiagueño fue un verdadero aluvión en los primeros 30 minutos del partido. Atacó desde todas las posiciones y pasó por arriba a su rival para ganar en media hora por 26 a 0, en un resultado poco usual en este certamen.

Ya a los 4 minutos de juego los viejos leones habían apoyado dos tries a través de su medio scrum Luciano Zalazar, en una buena acción individual, y de uno de sus segundas líneas, Pablo Samalea, que coronó de gran forma un muy buen ataque iniciado por Aníbal Panceyra y Federico Parnás.

Al equipo del tucumano José Molina todo le salía bien ante un Lince que no podía reaccionar y sobre los 20 minutos, Juan Pablo Enríquez apoyó el tercer try del local, que lejos de bajar la intensidad siguió buscando estirar la diferencia, algo que sucedió sobre los 30 cuando Leandro Cuello -desgarrado en esa jugada- apoyó el cuarto try.

Ese 26 a 0 cerró la primera mitad y cuando parecía que sería una tarde muy tranquila, todo cambió en el complemento.

Lince salió agresivo, propuso un juego más físico y sorprendió a Old Lions. En apenas 18 minutos, los tucumanos, con dos tries de Federico González y otro de Tomás Suárez, se pusieron a sólo 7 puntos (19 a 26). El partido ya era otro.

Un penal de Juan Villalba le dio algo de aire al local, pero enseguida llegó un nuevo try de Tomás Suárez para dejar a Lince 24 a 29 con 15 minutos por jugar.

El partido era decididamente manejado por la visita, pero Old Lions tuvo en los 10 finales mucho coraje para defender y a 6 de terminar y tras una buena combinación de los tres cuartos, Matías Barraza apoyó el try de la tranquilidad.

Sobre el final, un penal de Silva Soria dejó a Lince a 7 puntos y le dio el punto bonus defensivo, aunque la victoria del León ya estaba asegurada.

Otros resultados del Súper 10: Tarcos 21, Jockey (S) 23; Universitario (S) 31, Universitario (T) 31; Natación 47, Huirapuca 32; Tucumán Rugby 24, Tucumán Lawn Tennis 15.

Sorpresiva derrota

En el parque Aguirre, Santiago Lawn Tennis cayó de manera sorpresiva ante Corsarios de Tucumán por 37 a 32 y dejó pasar una gran chance de consolidarse en la Zona Promoción, en la que ahora deberá recuperarse de manera urgente para no complicar sus chances de estar entre los cuatro primeros.

Los rojiblancos tuvieron una tarde para el olvido y ya desde el primer tiempo le dieron posibilidades a un rival que supo cómo jugar el encuentro.