Pidió aplicar el reglamento para Racing vs. River

27/08/2018 -

También el entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, analizó las polémicas que rodean al certamen de la Copa Libertadores en donde hay varios rumores hasta de la suspensión del mismo: "Hay que aplicar el reglamento, no sé lo que dice el reglamento, pero es un tema que tiene que definir la Conmebol. De suspender la Libertadores, lo que me dijeron es que solamente se suspendería el partido de River contra Racing, no el nuestro", consideró.