Para Guillermo faltó tranquilidad en la definición

Fotos VISIÓN. Para Guillermo Barros Schelotto, Huracán también se defendió muy bien en su casa.

27/08/2018 -

Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa tras el empate de ayer. "Sabíamos que iba a ser duro, la cancha no estaba bien y el rival juega a correr", indicó el entrenador de Boca luego del encuentro.





El técnico xeneize analizó el partido jugado en Parque Patricios y también diferentes temas de la actualidad de Boca.

Sobre lo que le dejó el partido, Guillermo manifestó: "Sabíamos que el partido iba a ser duro, últimamente muchas veces la cancha no es buena y el rival juega a correr. Nos adaptamos a ese juego, no sufrimos. Nos faltó tranquilidad en los últimos metros, pero el rival se defendió bien. Hoy (por ayer) elegí los jugadores que pensaba que eran los mejores para Boca, sabemos que se viene también la Copa Libertadores y es algo importante".





Consultado por la ausencia de Tévez en cancha de Huracán, el entrenador afirmó: "Uno tiene una consideración especial por su trayectoria, pero tenemos muchas variantes. Tengo que poner lo que creo que es lo mejor, siendo honesto con el equipo. Para este partido pensamos en los 18 que elegimos, no hay nada en particular, es algo futbolístico".





Luego, el entrenador xeneize habló de la posición del hombre de área en su equipo: "Zárate es nueve, juega de nueve y es una posibilidad más para el puesto como también puede ser Benedetto, ‘Wanchope’ o Tévez. No es la misma situación que la del partido de Argentina contra Francia en el Mundial, pero no le puedo exigir mucho a los jugadores en una cancha en mal estado. Lo que no nos puede pasar es lo de Estudiantes, que nos hagan un gol en una pelota parada", analizó el "Melli".