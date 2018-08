Fotos Presentaron el libro “El niño del barrilete y el General de los Andes”

27/08/2018 -

El presidente de la Asociación Civil y Cultural Sanmartiniana de la ciudad de La Banda, José Olivieri, presentó su libro "El niño del barrilete y el General de los Andes" en el Centro Cultural Homero Manzi ubicado en República del Líbano y Lavalle, con el auspicio de la Municipalidad de La Banda. En la oportunidad, estuvieron acompañando este evento la noche de este sábado 25, más de 60 personas e invitados especiales como la escritora e historiadora bandeña Lidia Grana de Manfredi; la editora, Graciela Padilla; el actor y director teatral, "Machy" Kairuz; los quichuistas, Mari Sandoval y Cristian Ramon Verduc; y la actuación del folclorista Dany Carabajal. Esta primera edición, se trata de la historia de "Mirco", un niño de 9 años que recibe de regalo un barrilete el Día de Reyes. Al otro día sale a remontarlo entusiasmado y sin darse cuenta sube a una ruta, en donde lo lleva por delante un auto. El niño no muere en el accidente, pero está dos días en coma y en esos días sube a la eternidad y se encuentra con el General San Martin, con quien entabla una conversación. José Olivieri, autor del libro, expresó: "Estoy muy contento de estar presentando y dándole la bienvenida a este nuevo hijo de papel y letra acompañado por tantos amigos e invitados especiales como Nené Grana de Manfredi, ‘Machy’ Kairuz y otros amigos que me acompañan y acompañaron en todo este proceso y con la alegría de estar anunciando que esta obra fue declarada de interés educativo en la provincia de Santiago del Estero". Además, agregó: "A través de nuestra Asociación Sanmartiniana visitamos diferentes escuelas, en donde brindamos charlas sobre los valores éticos y humanos de San Martin y pude notar que los chicos han perdido un poco el interés sobre la historia de nuestros próceres, nuestros padres fundadores, y eso fue una gran preocupación para mí y es por eso que me inspiré en escribir una novela que trate sobre un niño de esta época que tiene un diálogo con el General. Lo especial de esto es la manera en que se incorpora en esta conversación a Lionel Messi, quien es un referente actualmente para los jóvenes".