Para Alexis Ferrero, "no perder en el debut está bueno"

27/08/2018 -

Alexis Ferrero, destacó que "no perder en el debut está bueno" y luego dijo que "tratamos de buscar el triunfo, pero no pudimos. En el primer tiempo estuvimos muy desconectados, muy imprecisos. Creo que no pudimos hacer lo que venimos haciendo, no se si influyó un poquito el nerviosismo del debut, toda la semana hablando del partido y la vuelta a la B Nacional".

El capitán "ferroviario" siguió con su análisis del empate ante Morón: "Se vio un Central Córdoba totalmente diferente en el segundo tiempo, que creó situaciones, acorraló al rival. No contabilizamos situaciones de gol en contra que también es importante. Pudimos hacer el gol. En líneas generales está bien el empate para ser nuestro primer partido".

"Nos quedamos con la sensación de que el segundo tiempo fue nuestro y metimos al rival contra su arco y yendo a buscar constantemente. Eso nos deja tranquilos para lo que viene", concluyó el defensor.