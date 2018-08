Rossi descargó toda su bronca contra Morón

27/08/2018 -

Javier Rossi se fue mal de Morón, pero tuvo su revancha con el gol y dijo lo suyo. "Le volví a cerrar el c... a la gente que me sigue tratando mal", tiró. Y agregó: "Pero ahora estoy en un lugar donde me tratan bien y estoy feliz y tranquilo". El "Bicho" contó que su gol "fue muy gritado, por ahí por dentro, interno" y confesó que tenía muchas ganas de convertir ayer: "Es mi laburo, pero no te voy a mentir, estaba con ganas porque sucedieron muchas cosas y ahora siguen sucediendo cosas inéditas que no puedes creer. Pero el fútbol te da revancha y hoy me la dio, y de vuelta el de arriba estuvo del lado mío".

"Cuando el fútbol y la vida te dan revancha y uno está preparado y la puede aprovechar, creo que es lo más lindo que hay. Pese a que no pudimos ganarlo, me voy contento por el gol, porque lo necesitaba. No yo, sino mi familia por muchas cosas vividas. Y para empezar una nueva etapa en mi vida en este club maravilloso y hermoso que me dio un lugar", añadió.

Para cerrar el tema de su ex equipo, dejó una fuerte acusación. "Uno se entera cosas increíbles, que te manden a pegar o romper no está bueno", disparó.

Consultado sobre si se sintió más cómodo cuando ingresó Jara, respondió: "Seguro, para correr, chocar y volver locos a los defensores está bueno. Pero uno tiene que estar preparado para lo que plantea el técnico".