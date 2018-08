El “Sapito” aclaró que su fastidio no fue con el árbitro

27/08/2018 -

Durante el partido se lo vio a Gustavo Coleoni muy fastidioso, pero aclaró que no fue con el juez Gerardo Méndez Cedro. "No con el árbitro, porque no hizo un mal juego. Más fue con la forma que se jugó porque se debe haber jugado un tercio porque se paraba a cada rato. Y a nosotros, que queremos ser intensos, queremos jugar rápido y hacer nuestro juego, nos complicó que se cortara tanto y a cada rato entrara el auxiliar de Morón", dijo el DT, pero aceptó que son las reglas del juego: "Cada uno tiene sus formas, iban ganando y está bien si quieren hacer tiempo".

También se refirió a lo que puede aportar Nahuel Luján, el último refuerzo. "Es un jugador que tiene mucha impronta, uno contra uno, rápido, vertical", describió el entrenador.