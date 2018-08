"No hicimos un buen juego en los noventa minutos"

Fotos CONCEPTOS CLAROS. Coleoni hizo una lectura acertada de lo que fue el partido: reconoció que no se jugó bien pero, aún así, pudo haber ganado.

27/08/2018 -

"No hicimos el juego que esperábamos, no entramos en partido. Fue muy trabado y muy cortado. Encuentra el gol Morón sin merecerlo porque, más allá de que nosotros no estábamos jugando bien, no había podido patear Morón al arco hasta que encontró a Román e hizo el gol. Después se nos hizo cuesta arriba. Con los cambios mejoramos algunas cosas y lo llevamos al partido. Hicimos un gol y pudimos haber hecho otro. Pero no hicimos el partido que habíamos pensado", se sinceró Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, al salir de vestuarios.

"En general no hicimos un buen juego en los 90 minutos. En el primer tiempo se notó un poco más porque estábamos un poquito ansiosos como la gente y no podíamos encontrar pases. Estábamos buscándole la vuelta para hacer el gol, pero no teníamos ningún problema defensivo. En una contra nos hacen el gol. Remamos contra las propias limitaciones del día porque no estábamos bien. Con los cambios lo mejoramos y pudimos empatarlo", agregó. Sin embargo, el "Sapo" sostuvo que "sin jugar bien, lo merecimos ganar al partido por una cuestión de actitud, de ir a buscar y de relación en cantidad de llegadas".

Sobre lo que mejoró con los cambios, dijo: "Nos faltaba ese pase, creo que Alfredo (Ramírez) nos dio una cierta claridad al principio, después una verticalidad con Ramiro (Maldonado) y jugando con dos nueve tuvimos tres o cuatro chances para empatar el juego".

¿Se podrá ver en un futuro a los dos nueve de entrada? "Sí, seguro. Por eso están acá, por eso lo hemos traído. La Copa Argentina nos daba la posibilidad de jugar con equipos de Primera y sacar uno del medio para poner uno adelante no era conveniente porque en ese momento pensábamos que a la diferencia física la podíamos corregir poniendo uno más en el medio. Tranquilamente pueden jugar los dos, hay que trabajar por fuera, el centrear y asociarse por afuera. Vamos a ir viendo, es el primer partido", respondió.

¿Qué fue lo que pensó y no salió? "Lo que hacemos siempre, presionar en el campo de ellos, asociarnos, llegar con ‘Kichu’ que pudo pasar muy poco en el primer tiempo, Sánchez tampoco pudo soltarse, Melivillo no pudo sacar centros y el Burrito (Ortega) estuvo contrariado con el juego", cerró el DT.