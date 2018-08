Citan a docentes a conocer el estado de sus trámites

27/08/2018 -

Mesa de entradas de la Dirección General de Nivel Primario cita a las personas e instituciones que se mencionan, a notificarse del estado de sus trámites.

Leiva Paz Zunilde, As. 66613/14; Pérez Sandra, As. 64026/17; Acosta Margarita L. As. 4241/18; Serrano Nancy C. As. 62290/17; Acosta Nieves L. As. 62466/17; Acuña Emilia E. As. 63289/17; Sanhueza César y Villarreal María As. 6026/16; Dirección Esc. 456 As. 15480/18; Barrón Claudia M. As. 28815/18; Dirección Esc. 1132 As. 8775/18; Dirección Esc. 67 As. 17633/18; Dirección Esc. 605 As. 2710/18; Dirección Esc. 502 As. 21528/15; Paz Julio A. As. 52689/17; Gómez Ana B. As. 17494/17; Alvarado Graciela E. As. 61610/17; Ibáñez Esther M. As. 62303/17; Dirección Esc. 430 As. 13169/17; Gallo Inés C. Nº 9029/18; Castellanos Mario R. As. 9026/18; Dirección Esc. 93 As. 66927/15; Ríos Elizabeth V. As. 41804/17.

Rodríguez Mariel B. As. 1027/17; Dirección Esc. 954 As. 52593/17; Montes Dominga M. As. 56149/17; Acosta Nieves L. As. 36162/17; Prado Elida I. As. 63748/17; Banegas Marta B. As. 3834/18; González Claudio E. As. 59677/17; Contreras Paola A. As. 59794/17; Pérez Mariela N. As. 60037/15; Dirección Esc. 954 As. 19349/18; Dirección Esc. 12 As. 27358/18; Dirección Esc. 375 As. 34512/16; Dirección Esc. 928 As. 23917/18; Dirección Esc. 803 As. 20544/18; Dirección Esc. 238 As. 46054/16; Mansilla Amario A. As. 15795/18; Jiménez, Diego A. As. 46132/17; Argañaraz María E. As. 30723/17; Álvarez Alicia C. As. 41642/17; Julián María S. As. 7385/16; Dirección Esc. 778 As. 6506/18; Monteros Yolanda I. As. 9032/18; Guzmán Sergio A. As. 9028/18; Cisneros Berta Y. As. 22605/17; Herrera Alejandro y Bravo Liliana As. 31732/17.