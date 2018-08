Vega jugó con un corte

27/08/2018 -

Ni bien comenzó el partido, Cristian Vega chocó con un rival y sufrió un profundo corte en su oreja izquierda. El volante de Central Córdoba fue atendido y jugó todo el cotejo con un vendaje en la zona afectada. Pese a sentir un intenso dolor de cabeza, el "Kiky" aguantó estoicamente.

"No me incomodó jugar así, pero me quedó un dolor en la parte de atrás de la oreja, ese huesito se me hinchó un poco y me hacía doler la cabeza. Pero no pasa nada", le contó Vega a EL LIBERAL tras dejar el vestuario.

Sobre el partido, opinó: No era lo que esperábamos ni lo que vinimos a buscar: "El objetivo era sumar los tres puntos, pero lo importante es que pudimos empatar. No es fácil afrontar la primera fecha, a veces la ansiedad te juega un poco en contra".

"En el primer tiempo ellos volcaron su juego y no nos dejaron hacer lo nuestro. En el segundo se quedaron un poco y ahí pudimos hacer nuestro juego, con buenas triangulaciones, y logramos empatar. Y estuvimos cerca de ganarlo", completó.