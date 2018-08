Video | Central Córdoba reaccionó y empató con la "ley del ex"

27/08/2018 -

Suele ser casi infalible la ley del ex. Y ayer le sirvió a Central Córdoba para empatar un partido complicado. Javier Rossi, ex delantero de Deportivo Morón, marcó el 1 a 1 ante el "Gallo", a los 32 minutos del segundo tiempo, y salvó al Ferro de lo que parecía una derrota ante su gente en su debut en la B Nacional. Román Martínez, a los 37’ de la primera parte, había adelantado al visitante.





Fue muy flojo el primer tiempo del equipo de Gustavo Coleoni, que lució extrañamente impreciso. Pero en la segunda parte, desde los cambios que dispuso el "Sapo", el equipo mejoró notablemente y, no solamente llegó al empate, si no que pudo ganarlo sobre el cierre.





Finalmente, fue un justo empate en lo que fue la vuelta del elenco santiagueño a la segunda categoría del fútbol argentino. Porque fue un tiempo para cada uno. Pero como lo que queda en la retina de los hinchas por lo general es lo último, Central Córdoba terminó dejando una buena imagen, aunque está claro que tiene mucho por corregir y mejorar.





El partido

A Central Córdoba le costó asumir el protagonismo del partido. Arrancó dormido (Sánchez perdió un par de pelotas en la salida por izquierda) y nunca dio la sensación de despertarse en toda la primera mitad.





Morón se plantó en su campo y soltó a Román Martínez para que lastime y abastezca a los movedizos Ramírez y Chavez. Justamente Ramírez se escapó por izquierda a los 11 minutos, aprovechando que Ferrero había pasado al ataque, pero su centro no encontró ningún compañero.





Sobre los 25’, otro centro de Ramírez desde la izquierda fue conectado por Chávez, pero Ferrero trabó con lo justo su remate.





Central solo había llegado con un disparo de Ortega, que Sebastián Martínez desvió con su cabeza cuando la pelota buscaba el arco. Demasiado poco para las expectativas generadas, especialmente con su gran campaña en la Copa Argentina, competencia en la que espera rival en octavos de final (Independiente de Avellaneda o Brown de Adrogué).





El equipo de Coleoni nunca encontró su juego en la parte inicial. Pérez y Barrionuevo no agarraron la pelota; Melivillo no gravitó por izquierda y Ortega se mostró enredado por el otro lado. Rossi quedó muy aislado y, cuando le llegaba, no la aguantaba. Y Cristian Díaz no se proyectó nunca por derecha, un arma casi letal que tenía el Ferro en el Federal A.





Morón fue ordenado y práctico. Y sobre los 37’ aprovechó su chance. Barrionuevo la perdió en el medio, salió rápido el "Gallito" con Ramírez, que manejó bien la contra y asistió a Martínez. Vega no llegó en el cierre y Román se tomó un tiempo más para definir ante la floja respuesta de Taborda.





En el complemento Central mostró otra actitud y fue a buscar con más ímpetu el empate. El ingreso de Ramírez por un inexpresivo Barrionuevo le dio un poco más de fútbol al equipo de Coleoni, aunque aparecía a cuentagotas.





Después del cuarto de hora, ingresó Jara y el "Ferro" pasó a jugar con dos puntas. La "Joya" le puso una pelota bárbara a Maldonado (entró por Pérez) que se terminó enredando solo por derecha.

Melivillo intentó meterse en el partido y complicó con un par de centros, pero rápidamente cayó en el nerviosismo que se iba apoderando del equipo a medida que pasaban los minutos.





Cuando todo era desesperación, sobre los 32’ Ramírez cruzó una pelota desde la derecha, Melivillo se elevó bien entrando al área por izquierda y la bajó de cabeza. Jara no pudo llegar pero Rossi, que casi no había aparecido, la punteó con su botín derecho para decretar el 1 a 1 cumpliendo con la "ley del ex" y desatando el loco festejo en el Oeste.





Central mejoró porque Jara le dio más peso ofensivo. Y Diego lo tuvo a los 37 pero se dejó caer en el área ante la salida del arquero y el árbitro no compró.





A esa altura ya era todo de Central Córdoba, aunque Morón llegó un par de veces a inquietar, con un centro y un remate de media distancia, y esta vez Taborda se mostró firme para conjurar el peligro.





A los 45’ pudo ganarlo el "Ferro". Melivillo abrió para Maldonado por derecha que sacó un centro que un defensor amortiguó, al arquero se le escurrió la pelota y Sebastián Martínez la sacó en la línea de sentencia. La jugada siguió y el balón le cayó al "Kichu" Díaz. El lateral derecho quiso enganchar para acomodarse y rematar, pero recibió un patadón estando dentro del área. Pese a las airadas protestas, el árbitro Méndez Cedro no sancionó el penal.

Un primer tiempo para el olvido. Cambios acertados y mayor volumen de juego fue lo que dejó el debut del Ferro en la BN.