Fotos La joven Wanda desapareció el jueves cuando iba al colegio: la encontraron asesinada

27/08/2018 -

Después de poco más de dos días de rastrillaje y búsqueda, llegó la peor noticia, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de la adolescente Wanda Abigail Navarro (15), quien faltaba de su hogar de la ciudad cordobesa de Jesús María desde el jueves temprano. El cadáver estaba tapado por unas ramas en un maizal dentro de la enorme estancia La Florida, en la zona este de la ciudad. A simple vista, confiaron los investigadores, se advertía que el cuerpo había sido arrastrado hacia allí. Según la causa judicial, Wanda había salido el jueves, a las 7, rumbo al colegio Giovanni Bosco de Colonia Caroya, pero nunca llegó. Cuando se hizo muy tarde y no llegaba ninguna noticia sobre ella, la familia radicó la denuncia judicial. La adolescente, de contextura física robusta, cabello negro lacio, y 1,60 metro de estatura, vestía ese día una calza negra con franja al costado de cintas rojas y blancas, zapatillas negras y campera tipo inflable marrón, según la descripción que se difundió con el pedido de paradero. Sin embargo, su cuerpo fue hallado solamente con ropa interior puesta y ningún rastro de toda la otra ropa que vestía. El cadáver estaba tapado con unas ramas, cerca de un maizal. De acuerdo con las fuentes consultadas, su cabeza tenía dos golpes en el cráneo que, aparentemente, podrían haberse producido por una piedra o elemento similar. También le detectaron un pequeño surco alrededor del cuello, que podría ser de un cordón, señal de un posible estrangulamiento, según la hipótesis más firme que se maneja. Wanda vivía a 30 cuadras del lugar donde fue hallado su cuerpo. No está claro si fue por su propia voluntad hacia ese lugar ni tampoco ha trascendido por ahora un posible móvil del crimen. Sí se conoció que sus útiles escolares se habrían encontrado cerca del sector en el que fue hallado el cadáver. La estancia de La Florida tiene una superficie enorme, se utiliza casi exclusivamente para la explotación agropecuaria y ya no moran en la propiedad ninguna de las familias dueñas. En determinados horarios, es de muy fácil acceso por la multiplicidad de entradas. Un punto clave sobre el que los investigadores aún guardan silencio apunta a cómo llegaron al lugar donde encontraron el cadáver. Escuetamente, se conoció que un par de testigos jóvenes habrían aportado algún dato al respecto. Un detenido Un hombre fue detenido ayer, sospechado de ser el autor del asesinato de Wanda Abigail Navarro, la adolescente de 15 años hallada sin vida en Jesús María. El detenido, de 29 años, aunque no trascendió su identidad, fue imputado del delito de homicidio simple, informó la Policía. La detención se concretó a la madrugada en San Martín al 500 de la mencionada ciudad.