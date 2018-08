Donald Trump tendría un hijo oculto con un ama de llaves

27/08/2018 -

WASHINGTON, Estados Unidos. La periodista Sonia Moghe, de la cadena CNN, tiró una bomba con su noticia. Donald Trump tendría un hijo no reconocido por él.

Dino Sajudin, exportero de la Torre Trump, dice tener todos los datos del presunto romance que el presidente tuvo con una ex ama de llaves, con la que habría tenido un hijo a fines de la década de los 80. El exportero no podía hablar por un contrato que tenía firmado con American Media Inc (AMI) que le prohibía comentar el tema a otras personas.

Pero Marc Held, abogado del exportero, aseveró que su cliente "recientemente" había sido liberado de su contrato, después de múltiples negociaciones con la empresa editorial.

La firma AMI es propietaria del National Enquirer y le había hecho un pago de 30.000 dólares al exempleado de Trump.

Igual que sucedió con la exconejita Play Boy, Karen McDougal, el Enquirer hizo firmar al portero el contrato para mantener en secreto la jugosa información, que podía perjudicar, en ese momento (fue antes de las elecciones), la campaña presidencial del magnate.

La historia de la exconejita salió a la luz, pero la del exportero no había trascendido hasta ahora.