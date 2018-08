Vico D’Alessandro acompañará a Laurita en "Sugar"

-

A los 34 años, Vico D’Alessandro se sumará al éxito musical "Sugar" en la temporada teatral del verano, adonde se pondrá en la piel de "Violeta", el personaje que interpretaba Nicolás Cabré, quien se vio obligado a abandonar el proyecto por "Mi hermano es un clon", la ficción que pronto estrenará en El Trece,

"Estoy supercontento de hacer teatro y de la mano otra vez de Gustavo Yankelevich en un espectáculo al que le fue tan bien", dijo Vico, en diálogo con el portal de Laura Ubfal.

Nico compartirá escenario, por primera vez con Laurita Fernández, a quien conoce, según reconoció, "sólo de eventos sociales, sólo de cruzarnos, no somos amigos, pero escuché los mejores comentarios sobre su trabajo".

El joven actor está entusiasmado con la idea de darle vida a "Violeta", en Sugar. "Ya me probé el traje y me quedó perfecto, va a ser la primera vez que haga de mujer así que me estoy coucheando para hacer el personaje y pronto empezaremos ensayos con el director, Arturo Puig, con quien ya estoy en comunicación", adelantó.

D’Alessandro es dueño de una carrera artística sin fisuras. En el 2017 hizo "Golpe al corazón", con Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler, después estuvo en "Secretos bien guardados" y ahora en "Cien días para enamorarse". Pero no sólo en televisión despliega su talento. En teatro compartió "Lo prohibido", con Juan Darthés y Alejandra Radano, producida también por Yankelevich.

Por otra parte, también tiene un proyecto televisivo para un futuro no muy lejado. Pronto grabará el primer capítulo de la nueva ficción de Quique Estevanez, "Una razón para vivir", que compartirá con Nico Furtado, Jorge Marrale y Carola Reyna, entre otros.