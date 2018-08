Oreiro fue galardonada en los Kids’ Choice Awards y se cayó en escena

27/08/2018 -

En la noche en la que fueron premiados Alex Hoyer, (Kally’s MashUp); Karol Sevilla (Soy Luna); Lali Espósito, Mya, Kevsho, Ian Lucas, Mica Viciconte, Lionel Messi (crack mundial), y Abel Pintos, entre otros; Natalia Oreiro fue reconocida como "Personalidad destacada" por su larga trayectoria.

Pero no es noticia solo por eso, sino porque protagonizó un doloroso blooper en el escenario. Cuando Oreiro se acercaba a buscar su estatuilla sufrió una caída. No obstante, sin perder ni tiempo ni simpatía, la actriz uruguaya se levantó rápidamente, regresó sobre sus pasos y repitió su entrada con una gran sonrisa.

Si bien, gracias a Dios, el tema no pasó a mayores, Ángel de Brito contó en las redes sociales que "solo tuvo un corte menor en la ceja".

"Quiero pedirles algo: no crezcan nunca, sean eternamente niños, no pierdan la capacidad de jugar y de divertirse, ni la imaginación ni la picardía. No corran, porque se van a caer, disfruten de este momento eterno", cerró Natalia.