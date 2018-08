Pura Vida "LE PEGUÉ A VARIOS DE MIS NOVIOS"

Fabiana Cantilo confesó que vivió una etapa violenta

Invitada al programa de Andy Kusnetzoff el fin de semana, la cantante contó no sólo que hace seis años que no consume drogas, sino que también confesó otras vivencias. "Yo no fui golpeada, yo los incitaba a que me golpeen", dijo generando polémica, después de haberse reconocido como una "mujer golpeadora".

Por El Liberal

Fotos 27/08/2018 - Fabiana Cantilo no logra pasar inadvertida. Ya sea por su imagen o por sus declaraciones, siempre da de qué hablar. Y así sucedió en el programa que conduce Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefé. Primero llamó la atención con su flequillo stone y sus evidentes retoques estéticos; e inmediatamente con su confesión ni bien había comenzado a transitar "PH: Podemos hablar". "Yo soy violenta. Le pegué a varios de mis novios. Le pego sólo a los hombres. Soy una chica violenta. Yo vivo en otro mundo o vivía", dijo después de haber dado un paso al frente cuando Kusnetzoff invitó a pasar al centro a aquellos invitados que en el pasado se hubieran "agarrado a las piñas o de los pelos". Luego continuó: "Con uno nos cagamos a trompadas tipo soldados. Yo soy un soldado y mi vida hizo que yo lo sea, sino no podría haber sobrevivido a lo que sobreviví". Pero no quedó ahí. Fabiana Cantilo siguió compartiendo sus polémicas reflexiones y sus vivencias. "Es al revés de la violencia de género, soy una mujer golpeadora. Una vez saqué al pibe y como estaba medio ‘locardi’ se sacó mal y nos cag... a trompadas mal", recordó, haciendo la aclaración que "eso era antes". "Fue más que un cachetazo, yo tenía toda la jeta deformada", recordó, según lo reflejó Ciudad.com En ese ida y vuelta con Kusnetzoff, Fabiana admitió que no consume drogas desde hace 6 años, y habló de aquella etapa como "un momento oscuro" de su vida: "Esto es importante decirlo: si te drogás, terminás en esa. Cárcel, hospitales o la muerte, decimos en mi grupo", señaló y volvió sobre la violencia. "Yo no fui golpeada, yo los incitaba a que me golpeen", aclaró. Prima de Bullrich Por otra parte, ante un comentario de Andy Kusnetzoff, el conductor de "PH...", Cantilo recordó el vínculo familiar que la une a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quien es prima. "La adoro, Patricia no es que lo que piensan que es. Es una persona maravillosa" dijo Fabiana; y se animó a contar algunas anécdotas de la infancia que las tenían de protagonistas a ambas: "Jugábamos de chicas con soldados y muñecas, éramos muy lieras. Lo mejor que me podía pasar era estar con mis primos", resaltó. Y para que quede claro que la relación entre ellas continúa intacta, Fabiana le dejó más elogios "Es una persona sana y cero corrupta. Lo aclaro porque creo que se la debo, se juega la vida en lo que hace. Hablo con ella seguido, de toda la vida", remarcó. También habló sobre sus amores con dos de los más destacados del rock argentino, Charly García y Fito Páez: "Sufrí un montón por amor, hace seis años que estoy sola, estoy muy feliz. Me enamoraba de los pibes equivocados porque eran iguales a mí".