Moria Casán reveló qué la diferencia de Susana y Mirtha

27/08/2018 -

Ya se sabe que Moria Casán no tiene pelos en la lengua para compartir sus opiniones. Eso lo comprobó una vez más Catalina Dlugi cuando le preguntó en su programa radial qué la diferencia de Susana Giménez y Mirtha Legrand. "En hacer cosas distintas todo el tiempo y en que no me considero diva, pero me halaga que me lo haya puesto el periodismo. Creo que cada una tiene su estilo y yo soy muy lanzada, no vendo una cosa y soy otra, no hay hipocresía", enfatizó.

Por otra parte, se volvió a referir a su decisión de no participar este año del Bailando por un sueño, el reality que regresará a El Trece en septiembre. "Este año decidí no estar en el Bailando y, más allá de las idas y vueltas, quedó todo en buenos términos. Yo tenía ganas de estar absolutamente dedicada a la tele y a mi programa", contó.

Y acerca de cómo se ve ella misma, dijo: "Soy capocómica, siempre lo tuve. La impronta natural que tiene uno le viene dado desde nacimiento, no te lo da ni un cirujano plástico ni el Bailando ni el Patinando".

Aprovechando que está a full con la tele, Moria aceptó reemplazar a Jorge Rial en la conducción de "Intrusos", mientras dure su licencia.