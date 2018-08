Fotos Daiana Navarro, Miss Model of the World China

En la pasarela de 18 metros de alfombra roja y adornada con arreglos de flores naturales, también se eligió a la santiagueña que buscará, en noviembre próximo, en China, el cetro de Miss Model of the World China. Y la ganadora fue la joven Melanie Daiana Navarro. La organizadora de los certámenes Miss Argentina Santiago del estero y Miss Model of the World China, Paola Zuaín, destacó: "De Miss Models of the World China debo enviar material y comenzar a prepararla según las reglas y requisitos para la selección en noviembre en China". Zuaín resaltó también que "todas recibirán beca para mi escuela, incluso las que no ganaron, así se sigan preparando". Paola expresó su agradecimiento con la directora nacional de ambos concursos de belleza, Carolina Brachetti, "por la confianza que me brindó para que conjuntamente con la organización Miss Argentina me haga cargo de concursos de esta envergadura. Estoy feliz por todo". "El Miss Argentina es el único concurso internacional con licencia desde 1990 a nombre de Carolina Brachetti. Es marca registrada", destacó Zuaín y, al mismo tiempo, aclaró que su agencia es la que tiene la franquicia, desde hace cinco años, para organizar el Miss Argentina "y única autorizada para utilizar la sigla Miss Argentina", indicó.