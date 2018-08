Özcan Deniz, el actor y cantante turco que se roba corazones

27/08/2018 -

Las telenovelas turcas, de gran presencia en América latina, han concentrado la atención de millones de seguidores. Es así como, a partir de "Las mil y una noche", varios actores turcos se robaron el corazón de las mujeres. Si antes fue Halit Ergenç, quien dio vida a "Onur" en "Las mil y una noche", en "Una parte de mí", quien se coronó como el galán por las que todas suspiran es Özcan Deniz.

Özcan Deniz, protagonista de "Una parte de mí" (también actuó en "No te enamores" y "El día en el que fue escrito mi destino") es, además de actor, cantante, director y guionista. La carrera como cantante de Özcan comenzó en 1992.

El artista nacido el 19 de mayo de 1972 tuvo su primer experiencia como actor en 1994 con el filme "Ona Sevdi’ imi Söyle" ("Dile que la quiero" y su gala televisiva la hizo con la teleserie "Hassan" (1997). Actuó en varias telenovelas populares y en nueve películas de cine.

Tuvo gran éxito su teleserie "Una parte de mí". Esta novela se emite también en diversos países de América latina donde tanto la serie como el actor Özcan Deniz despertaron interés entre los espectadores.

Este histrión de 43 años ha aparecido en dramas y también en la pantalla grande. Entre sus trabajos en el séptimo arte, además de "Ona Sevdi’imi Söyle", se destaca "And Then What?", en este último Özcan fue también guionista.

En el ámbito musical, ha lanzado más de cuatro álbumes de estudio, entre los que destacan "Leyla", "Merak’mdan" y "Hadi Hadi Mele’im".