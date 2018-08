Fotos “Una parte de mí” no es una novela cualquiera

27/08/2018 -

"Una parte de mí" es la telenovela turca que cautiva a los santiagueños. Esta producción, que en Santiago del Estero se emite a través de Canal 7, aborda la temática de los vientres de alquiler. En este caso, Kahraman (Özcan Deniz), miembro de una familia adinerada, recurre a Elif (Hatice Sendil), una mujer desesperada por dinero, para poder concebir un hijo, ya que su esposa, Defne (Begüm Kütük), ha quedado estéril y su poderosa familia le exige descendencia. El acuerdo se compl i - ca cuando la matriarca de la familia de Kahraman, los Yörükhan, engaña a Elif y aún más cuando ésta empiece a sentirse atraída por el galán de la historia. Personaje clave El otro personaje clave de este culebrón es Elif, que fue obligada a casarse con un hombre que no ama y su vida no es color de rosa: su madre está presa, tiene una hermana enferma y vive hundida en las necesidades económicas. Frente a ese panorama, la opción de alquilar su vientre, contra su deseo, pasa a ser una salvación. La novela, que conmocionó a los santiagueños, se grabó en el año 2014 y fue desarrollada a través de cincuenta episodios. Esta nueva telenovela se suma a las que ya ocupan la pantalla local como "Elif", "La venganza de Iffet", "Todo por mi hija" y "Kara para Ask", a las que les va muy bien en el rating.