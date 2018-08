Wanda Nara y sus conversaciones con las mujeres de exjugadores del Inter

Fotos Wanda Nara y su hija en el San Siro

Wanda Nara, la esposa y agente del jugador del Inter de Milán, Mauro Icardi, acudió por primera vez en esta temporada al segundo partido que disputó el equipo en San Siro.

A pesar del resultado, empate a 2 contra el Torino, la mujer del “9”, subió varias instantáneas del partido, casi todas, posando con su hija a pie de campo.

Entre los tres o cuatro posados que publicó, hay una instantánea que destaca entre ellas, y es ni más ni menos, que una captura de pantalla de su móvil, mostrando una conversación de un grupo de WhatsApp, con un nombre muy curioso, “Las ex del Inter” acompañado de un balón y un corazón roto.

Al parecer, Wanda sigue en contacto con las “wags” de varios exjugadores del Inter con las que hizo buenas migas y con las que no quiso perder el contacto tras cambiar de club. “Como se extrañan”, escribe la mujer de Mauro Icardi en el grupo, a lo que la mujer del jugador Freddy Guarín, Andreina, recuerda, “Sí, la mejor época cuando nos juntábamos”.

La mujer del jugador chileno, Gary Medel, Cristina, es la que más melancólica se pone recordando cuando coincidieron en época en el Inter de Milán. “No sé si a vosotras os ha pasado alguna vez, que sienten que no disfrutaron suficiente del momento de algo. Por ejemplo, os recuerdo y siento que nos os disfruté al máximo, o de las calles de Milán. No sé”.

Wanda Nara es la que, por ahora, no ha cambiado de equipo, ya que Icardi, lleva en el Inter desde hace 5 años. Su debut oficial en el equipo fue el 18 de agosto de 2013 en la Copa Italia contra el AS Cittadella; jugó los 90 minutos, pero no marcó en la victoria 4-0.





Sus actuales destinos

Las que una vez fueron todas Wags del Inter, ahora lo son en otros equipos europeos y asiáticos. Gary Medel y su mujer Cristina viven ahora en Turquía. El jugador chileno juega como defensa en el Besiktas.

Los colombianos Andreina Guarín y su esposo “Guaro”, viven en china, donde el centrocampista juega en el Shangay Shenhua desde 2016.

Otras de las “ex del Inter” que aparece en el grupo de WhatsApp de Wanda Nara es Samanta Gutiérrez, la mujer de Murillo, que residen en España desde agosto de 2017, concretamente en Valencia donde forma parte del equipo cedido por dos temporadas.





WAGS

Para los que aún desconozcan el significado que se esconde detrás de estas siglas, bajo el término se engloba a las esposas y novias de los futbolistas; en inglés, “Wives and Girlfriends”.