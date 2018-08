VIDEO | Mirá las mejores jugadas de Manu Ginóbili

Hoy 16:47 -

Emanuel David Ginóbili anunció a sus 41 años, y tras 23 de jugar como profesional, su retiro del básquet con la camiseta de San Antonio Spurs.

Jugó tres años en la Liga Nacional, cuatro en Italia y los últimos 16 en Estados Unidos. Ahora se lo extrañará al bahiense.

Closing the chapter on an illustrious career. #GraciasManu



