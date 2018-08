Leandro Ginóbili: "No lo veo con nada relacionado al básquet"

Fotos Leandro (izquierda), "Manu" y "Sepo", los hermanos Ginóbili.

Con el anuncio del retiro de Emanuel Ginóbili dado a conocer por él mismo, todo el mundo deportivo y no sólo del básquet salieron a desarmarse en elogios para con el bahiense que abandona la práctica profesional 23 años después.

Uno de los más buscados y quizás el miembro de la familia Ginóbili que mayor contactos con los fans de Manu tiene, fue Leandro, hermano mayor del ex jugador de San Antonio.

En diálogo con medios nacionales, Leandro contó cómo se tomó la noticia y algunos detalles de la comunicación de Manu a los Spurs. "Tengo una sensación bastante extraña. Sé que lo pensó mucho tiempo y hoy se pudo reunir con las autoridades de San Antonio para comunicarles la decisión".

Con respecto a eso dijo que resulta "respetable y esperable" que su hermano abandone la práctica profesional ya que "tiene 41 años y generalmente a esa edad uno ve los partidos desde el sillón de su casa", argumentó.

Al referirse a la carrera llevada adelante por el menor de los hermanos, no escatimó en elogios: "Su carrera desde que se fue del país fue meteórica. No paró de sorprender, crecer y ganar cosas que no se le habían dado en la Argentina. Se fue del país y no paró de ganar", dijo.

Con respecto a los valores que llevaron a Manu a ser querido y reconocido no solo por lo amantes del básquet, el también ex jugador de Liga Nacional dijo: "Más allá de lo que Manu ganó como deportista, lo que más contentos y orgullosos nos tiene que poner, es que mantuvo la misma esencia que tenía cuando se fue de la Argentina. Eso habla de la buena educación que le dieron mis viejos, del buen entorno familiar, de que siempre tuvo los pies puestos sobre el suelo. Para nosotros como familia es casi tan importante como la medalla olímpica de Atenas", expresó.

Para cerrar, al mayor de los tres hermanos (le siguen Sebastían y por último Emanuel), le preguntaron por el futuro del cuatro veces campeón de la NBA y campeón olímpico, a lo que contestó: "Es indescifrable. En un primer momento, no lo veo con nada relacionado al básquet, sino dedicado a su familia, sus hijos y con la perspectiva de ver qué hacer en un futuro. Fundamentalmente va a descansar y disfrutar de las cosas que no tuvo en los últimos 25 años de su vida", concluyó.