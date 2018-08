CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de agosto de 2018

28/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MI

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONIA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. DEPORTIVO MORON

CANAL 4

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FUTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURISTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EXPRESS AMATEUR

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

06.29 DC SUPER HERO GIRLS. HÉROE DEL AÑO

07.52 SIETE AÑOS EN EL TIBET

10.31 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO TRIUNFADOR

12.25 ACADEMIA DE VAMPIROS

14.21 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE

16.34 MYSTIKAL

18.12 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO TRIUNFADOR

20.05 ACADEMIA DE VAMPIROS

23.10 LONDRES BAJO FUEGO

23.50 OLIMPO BAJO FUEGO





TCM

08.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.02 LA NIÑERA

10.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.42 UNA SUEGRA DE CUIDADO

13.31 MUY PARECIDO AL AMOR

15.29 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN

17.44 DULCE NOVIEMBRE

19.55 MUERTOS DE MIEDO

22.00 JASON X - MALDAD SUPREMA

23.41 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS

TNT

06.00 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

07.24 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

09.23 DESPUÉS DE LA TIERRA

11.08 LA GRAN ESTAFA

13.30 RESCATE DEL METRO 123

15.34 LA BATALLA DE RIDDICK

17.47 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

20.06 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

23.57 DESTINO FINAL 2

01.37 LA ÚLTIMA CARTA 2

SPACE

06.00 GRAN TORINO

07.31 BREAKING NEWS

09.20 D-TOX

11.06 LOS SAQUEADORES

13.05 PRUEBA DE VIDA

15.51 AJUSTE DE CUENTAS

18.01 TANGO Y CASH

20.01 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER

22.00 LOBO GUERRERO

23.47 LA REDADA

CINECANAL

10.45 LA MÁSCARA DEL ZORRO

13.07 COMO SI FUERA CIERTO

14.45 LA RED SOCIAL

16.52 UN ROCKERO DE PELOTAS

18.37 DÚPLEX

20.10 EL CÍRCULO

22.00 XXX. REACTIVADO

23.55 EL SILENCIO DE LOS INOCENTES

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D

13.25 MARVEL’S RUNAWAYS

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D





A DÓNDE IR

HÉRCULES (HÉRCULES OCHIUZZI 376)

+MIÉRCOLES 29, A LAS 22, SE PRESENTARÁN PABLO MEMA Y LA SIEMPRE ALEGRE.

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE

SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.





NODO TECNOLÓGICO

+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN DEL “POLACO’.

+ SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.

+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.





COMPLEJO CAYO COCO (AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

+SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE, SE PRESENTARÁN “LOS ARCANOS DEL DESIERTO”; Y 1000 MOTHER FACA, COMO BANDA INVITADA.

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

MEGALODON (3D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY AL 29/08 - 21:30 (Cast)

CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE

OCULTO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 29/08 16:10 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY AL 29/08 - 18:00 (Cast)

MEGALODON (2D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY AL 29/08 - 19:50 (Cast) 22:15

(Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 29/08 16:05 (Cast) 18:10

(Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 29/08 20:15 (Cast) 22:40

(Subt)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D): COMEDIA (+13

AÑOS)

HOY AL 29/08 17:00 (Cast)

LATIDOS EN LA

OSCURIDAD (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

HOY AL 29/08 19:40 (Cast) 22:20

(Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 29/08 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

HOY AL 29/08 16:10 (Cast)

20:20 (Cast) 22:40 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

EL JUSTICIERO 2D APTA 16

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SOLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:30-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODON APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:50

CASTELLANO 3D 20:30

SUBTITULADA 2D 22:50-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO

2D 17:30-