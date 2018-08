FÚNEBRES | 28 de agosto de 2018

28/08/2018 -

ACUÑA, SILVIA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Su madre: Angélica Cáceres, sus Hnos.: Liliana, Luis, Mariela, Ana Lía, Mónica, Claudia, Raúl y Walter, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. Org. Amparo S.R.L:- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ACUÑA, SILVIA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Su madre Angélica Cáceres, sus hermanos Liliana, Luis, Mariela, Ana Lía, Mónica, Claudia, Raúl y Walter, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso.

ACUÑA, SILVIA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Con gran tristeza despedimos a la cuñada de nuestro sobrino Migui; Lito, Miguel y Gloria Carrizo, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ACUÑA, SILVIA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Gloria Soledad Carrizo, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su cuñada Lili, ruegan oraciones en su memoria.

D' ANGELO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Inmobiliaria Salvatierra, todo su personal, participa con profunda tristeza el fallecimiento de don Luis. Acompaña a su flia. Pedimos oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

D' ANGELO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Héctor A. Salvatierra, María Elena Loréfice, sus hijos María Eugenia, Ricardo Armas, Santiago, Dolores Costas, Virginia, Sebastián González y sus flias. participan con mucha tristieza el fallecimiento del querido don Luis. Pedimos oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

D' ANGELO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. La comisión directiva y comunidad educativa del instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Lic., Gabriela y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ECHEVARRÍA, LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Su esposa Noemí Vieyra, su hija Gabriela y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso C.I.A Argentina de Seguros. Servicio Realizado por POR COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Descansa en paz Carlitos, y que el Señor Jesús te reciba en sus brazos. Tus tías Kuka y Elisa Montero que nunca te olvidarán.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Coco Piña, su esposa Betty, sus hijas Carla, Eugenia y Mercedes participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Carlos.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Marita Maulú y Nilda Altamiranda participan el fallecimiento del esposo de su amiga Susana y la acompañan en tan irreparable pérdida.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Juan José Iraolagoitía participa con dolor su fallecimiento de su colega y amigo y eleva una plegaria por su eterno descanso.

LUNA, RAÚL BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. "Papi, te fuiste al cielo y me dejaste sola, me queda el consuelo que desde allí me iluminarás". Su hija Fanny Luna, su hijo pol. Fabián Arambuena, sus nietos Stefanía, Florencia y Emanuel participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LUNA, RAÚL BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Gracias por todo el amor que nos diste, por siempre cuidanos, siempre estarás en cada uno de nuestros corazones. Te queremos. Sus nietos Stefanía, Flor. Ema participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su sobrina Marcela Corvalán, esposo Juan Pablo Yanuzzi e hija Bianca, participan con mucho dolor el fallecimiento del querido tío Manuel y ruegan oraciones en su querida memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Guillermo Carrasco Liendo y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Emma Herrera de Mattar participa con pesar su fallecimiento, y abraza a su esposa e hijos en este difícil momento. Despido al amigo, que desde la juventud cultivamos una amistad basada en el respeto y afecto mutuo, por ello y por múltiples cualidades personales, Dios lo recibirá como un hijo dilecto, para que en su morada final, disfrute de los dones celestiales. Ruega oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su ex empleada Alicia Filipini y flia., participa con inmenso dolor su fallecimiento y agradece el permanente cariño y protección recibido por el querido Sr. Pacheco a lo largo de estos años. Ruega por él, deseando que encuentre la paz infinita.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Polo Mackeprang y Magalí Sily e hijos y nietos y Mario A. Sily e hijos; entristecidos con su fallecimiento acompañan y los abrazan con mucho cariño a su Sra. Gloria, hijos Gabi, Carlos y Patricia; Edgardo y familia; nietos y bisnietos en su tristeza ante irreparable pérdida. Sr. Pacheco, descanse en paz.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Luis Marhe, su Sra. Luisa, sus hijos Ricardo, Virginia, Cecilia y su yerno Lázaro Picardi participan su fallecimiento.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Se acabó tu recorrido por este mundo, nos has dejado desolados y llenos de dolor. Con el consuelo de que empiezas una nueva vida al lado del Señor y de otros seres queridos que nos dejaron muy pronto. En el cielo ya disfrutan de tu bondad y alegría mientras que aquí lloramos tu partida. Nunca se olvida a una persona que se quiere y se pierde, simplemente se aprende a vivir sin ella, nunca se llena el vacío que deja. Su cuñada Aide de Cortés, su sobrino Hugo Cortés y sus hijas Silvia y Belén. Ruegan una oración en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sergio Santos y flia. participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Hijos de sus grandes amigos Enrique y Rogelia Fernández: Kili, Nancy, su esposo Carlos y su hija Carla Cesca y Juan Pablo participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Miguel Ángel González Pérez, Natividad Nassif y sus hijos participan con gran tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de gran dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. La familia de Ernesto A.J. Vital y de Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto, Mariano y Guadalupe González Avalos participan con pesar el fallecimiento del padre de nuestro amigo Edgardo y lo acompañan en estos momentos de dolor.

PAPPALARDO VDA. DE CIUCCI, AITINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sus hijas Stella, Rita, h. pol. Lucas, nietos Pablo, Soledad, Fiorella, Cecilia, Ornella part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Pque. de la Paz a las 11.30 hs., casa de duelo P. L. Gallo 330/SV. Serv. IOSEP - ORG. ANTOIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, DANIEL DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Sus sobrinos Nilda, Teresita, Antonio, Lilia y Elda Lucia Carrizo, sobrinos pol. Luis Comper, Franklin Ledesma, Sofia Elías y Gerardo Acuña con sus respectivas flias., acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y bisnietos. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, NORMA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Su esposa, sus hijos Carlos, María Eugenia y Yésica Soria, nietos bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs al cementerio de Maco. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

PÉREZ, NORMA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Su hermana política Yolanda y su sobrino Federico participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, NORMA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Su hermana política Cristina, su esposo Héctor; sus pequeños hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, NORMA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Wladislaw Bandrowsky y familia acompañan a su hija Yesica y su familia en este difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. José Alegre, Cecilia Morales y su hijo José Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Consuelo Escobar, sus hijos Alvaro Maidana y flia y Daniel Maidana participa con profundo dolor su fallecimiento. Rogando por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus compañeros de Mono Bingo: Mario Cancinos, Miguel Simón, Marcelo Casal, Nicolás Basbús, Rulo Mulki, José Ponce, Liliana Maldonado y Lía Burgos participan con profundo dolor su fallecimiento.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d) Falleció el 25/8/18|. Héctor Mulki y Roque Argañarás participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d) Falleció el 25/8/18|. Querido Tomás, que los ángeles te reciban y te lleven al encuentro con nuestro Padre. Tus compañeros de trabajo de Caja Social: Susana Carmona, Claudia Barrón, Graciela Saracho, Silvia Carabajal, Adriana Juárez y Ramón Bravo, acompañan a su mamá Alejandra Maidana en estos momentos de profundo dolor, rogándole al Señor le dé fortaleza y pronta resignación. Que brille para el la luz que no tiene fin.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus primos Vitín y Mara; sus hijos Virginia y Alejandro; Martín y Cristina; Mariana, Agustín, María del Milagros y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su hija Cintia en este momento de dolor. Descanse en paz.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Mario Adolfo Benavente y Susana Jugo Beltrán junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañarás, María Mercerdes y Gustavo Zavalia, Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Guillermo Carrasco Liendo y familia, acompañan a la familia en este dificil momento.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Héctor Rizo Patrón y flia, participa con dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Antenor Álvarez, participa con dolor su fallecimiento. Pide oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Dr. Alejandro F. Espeche y señora, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para él la luz que no tiene fin. Dr. Gustavo Hauteberque y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo, brillante persona y maestro del derecho y eleva oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Javier Labayru, María Rosa Gonzales Chaves de Labayru y sus hijos María Rosa y José; Bernardino, Guadalupe y Juan; Javier Ignacio Labayru y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Marcia, Maria Rosa Aguilar Araoz y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Aníbal Curet, sus hijos Fernando y Alfonso despiden a Coco con profundo pesar su fallecimiento, del amigo y acompañan a Cinthia en estos tristes momentos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Dra. Marta Velarde y Roberto Azaretto participan el fallecimiento del dilecto amigo, en homenaje a su hombría de bien, a su don de gentes y a los valores que acompañaron su trayectoria de vida personal y profesional.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Roberto Jorge Jalaf participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Dr. Aldo Yunes y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. María Adela Argüello de Soria Vildosóla y sus hijos María Alejandra, Carlos Enrique, Mariano y Federico José participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Nicolás E. Juárez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildósola y sus hijas María Teresa y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Carlos Unzaga, Graciela Arnedo y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de distinguido amigo y ruegan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Jorge Alberto Gómez Paz y flia. participan con dolor el fallecimiento de un querido amigo y acompañan a su familia por tan irreparable pérdida.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Constantino Sogga. Angela Graciela Alfano y sus hijos Constantino, Cayetano, Angela María,. Micaela y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera amigo de la familia desde siempre por su destacada profesionalidad y honestidad.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. La familia Castillo Carrillo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Victorio, Arturo, Manuel y Luis Hernández, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Dr. Pedro A. Pernigotti Olmedo Santillán y su esposa Ethel Arcando, sus hijos Pedro Valentín Pernigotti y flia. y José Alberto Pernigotti y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Dr. Ernesto Antonio J. Vital y su señora Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto, Mariano y Guadalupe González Ávalos, participan con profundo pesar el fallecimiento del gran jurista santiagueño, recuerdo que fue mi profesor en la U.N.T. y las numerosas tertulias de las que me dejaba participar en el Jockey Club, siempre animadas por su distinguida personalidad, lo que me permitió conocer a un hombre de vastísima cultura, aportando conocimientos a sus contertulios. Rogamos por su eterno descanso en paz.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. María del Valle y Luis Enrique Sgoifo Lares participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Su hija María José Ábalos Alcorta, su hijo político Omar Bisio; sus nietos Solange Piero y bisnieto Máximo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sus hijos Marcela y Gundo participan con dolor el fallecimiento de su padre. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Su hija Marcela Ábalos, sus nietos Ximena y Mateo; Paula y Didié; Lucrecia y José Lucas; sus bisnietos Xiomara, Elizabetta, Matías Santiago, Nasha, Newen y Ezequiel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus hijos Blanca Marcela, Victor Francisco, Maria José, hijos pol. Segundo Juri, Daniela Romero, Omar Bisio, nietos Ximena, Paula, Lucrecia, Matias, Cecilia, Marcelo, Solange, Piero, Bisnietos Sol, Xionara, Nasha, Máximo, Mateo, Elizabeth, Matía Santiago, Candelaria, Newen, y Ezequiel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sus sobrinos Chiqui y Gringo Bravo de Zamora, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a los demás familiares en estos momentos de dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Su primo hermano Rubén Anibal Ábalos, sus sobrinos Cristina Abalos Greisert, Rubén Anibal Abalos Greisert, Gonzalo Eduardo Abalos Greisert, Dario Abalos Torres, María Lilia Abalos Torres, Carol Nereha Abalos Torres participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. "Cosecharás en el Cielo lo que sembraste en la tierra". Mines y flia.; Liliana y Perla Gerez y flia. acompañan en el dolor a sus amigos Marcela y flia.; Víctor y flia. y María José y flia. or la partida de su padre. Nuestro amigo Marcelo. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. En el Cielo, hoy te esperaron con una fiesta, tu amada Chicha y toda tu familia. Mines, Domingo, Carlos Ruiz Gerez, Liliana Gerez, Perla, Chía, Mario y Samuel Gómez Gerez despiden con dolor al padre de nuestra amiga del alma, Marcela Abalos, Gundo, hijas Ximena, Pauli y Luqui, con sus respectivas familias. Ruegan que Dios les de resignación y paz.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sonia V. Martínez de García participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga María José Abalos y eleva al cielo plegarias en su memoria y por la pronta resignación de su familia.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Eduardo Antonio Abalovich y flia. acompañan con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Julio Máximo Gómez Machado, sus hijas Ximena, Paula, Lucrecia; sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Clara Luz Zanoni, sus hijos Gundo, Clara, Susana y Adriana; sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Susana Coqueugniot de Juri y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Carlos Alberto Ábalos Aliaga, María Elena Ábalos de Osorio, Rubén Próspero Ábalos Aliaga y sus respectivas familias participan con profundo dolor y despiden a su tío, pidiendo oraciones en su memoria.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Carlos Nieva, su esposa Silvia Gómez Aguilar e hijos participan con dolor fallecimiento del entrañable amigo y compañero. Las Termas.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Las compañeras y amigas de su hija Marcela. Ada Barrera, Liliana Alderete y Carmen Sosa, acompañan en el dolor a la familia y ruegan por su eterno descanso.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Querido Marcelo, tus valores, tus principios, tu amistad, tu hombría de bien quedarán guardados en mi corazón y memoria. Descansa en paz. Prof. Mónica Figueroa y flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas María José y Marcela.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. "Míralo Señor con dulzura y ayúdalo a entrar al reino celestial". Personal de conducción, docentes, auxiliares y alumnos del colegio privado cooperativo "Inti Huasi", nivel secundario de la ciudad de La Banda, participa con dolor el fallecimiento del padre de la Sra. representante legal, Prof. María José Ábalos Alcorta y de la coordinadora del Dpto. de Capacitación Prof. Marcela Ábalos y elevan oraciones en su memoria y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Educativos Tantanacuna, despide con dolor al predilecto amigo y consejero ty acompaña a sus hijas Marcela y María José y demás familiares y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. La Comision Directiva y Afiliados de la Asociacion de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su afiliado Víctor Francisco Abalos. Se ruegan oraciones en su memoria.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. La Comision Directiva y Afiliados de la Asociacion Sindical de Empleados Judiciales (Gremio Judicial) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su afiliado Víctor Francisco Abalos. Se ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Su esposo David Silva, sus hijos Iván, Natalia, Lucia, Maria y Maria Eva. Sus restos serán inhumados hoy 10:30 hs en el cementerio Los Quiroga. El cortejo partirá de La Dársena. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

GALEANO DE GODOY, EUFROSINA ANANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Acompañan en oración a su hija Ing. Teresita Godoy, sus compañeros: D' Onofrio Mildret, Cortés José, Geres Alberto, Cerrizuela Andrea, Vega Josefina, Basualdo Ramón.

GALEANO DE GODOY, EUFROSINA ANANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. El Departamento de Educacion Fisica de la Esc. Tecnica Nº 6 Comandante Manuel Besares acompañan en este momento de dolor al Prof. Delfor Godoy y a su hermana Teresita.

MAGUNA, HÉCTOR ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Su esposa Teresa Romero, sus hijos Claudio, Gabriel, Fernando, Enzo, Maxi, Natalia, Matías, Rodrigo, Héctor; hijos pol., nietos y demás familiares part. el fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Misericordia a las 11 hs., casa de duelo Besares 1743 Serv. Hamburgo Cia. de Seguros SA. ORG. ANTOIO GUBAIRA HNOS SRL.

MONTENEGRO VDA. DE LEGUIZAMÓN, ZULEMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Su hija Reyna Leguizamón de Araujo, su hijo político Eduardo Araujo; sus nietos Marcela Araujo de Pissoni, Eduardo Araujo, Nicolás Araujo y su bisnieto y ahijado Juan Cruz Araujo; María Paz Pissoni Araujo y Eve Valetina Araujo Rodríguez; su nieto político Ariel Pissoni y Mariana Rodríguez participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia.

MONTENEGRO VDA DE LEGUIZAMON, ZULEMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Su hija Reina Leguizamon su hijo politico Eduardo Araujo sus nietos y bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. LA Plata 162. Tel. 4219787.

MONTENEGRO VDA. DE LEGUIZAMÓN, ZULEMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Gracias por todo "mami Mema, mami Mima, mami Mimi", como te decíamos. Sus nietos Marcela, Eduardo y Nicolás Araujo; nietos políticos Ariel y Mariana; bisnietos Juan Cruz, María Paz, Eve participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO VDA. DE LEGUIZAMÓN, ZULEMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sus nietos Belén Leguizamón de Paladea, Fernanda, Luciana, Nelson, Juan Pablo y Gonzalo Leguizamón, su nieto político Daniel Paladea y su hija política María Teresa Sal; bisnietos Jazmín y Zoe Paladea; Luciano Luna; Darian, Noah, Isis Leguizamón participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia.

TÉVES, FERMÍN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sus hijos Carlos, Jaime, Manuel, Pibe participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

TÉVES, FERMÍN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sus hijos Manuel, Jaime, Carlos, Piba; hijos pol. Graciela y Devora; nietos Lucas, Tomás, Sofía part. el fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Misericordia. Serv. ANTOIO GUBAIRA HNOS SRL.

TÉVES, FERMÍN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Su hija política Graciela Saracco, sus nietos Lucas, Tomás y demás familiares participan su fallecimiento.

TÉVES, FERMÍN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sus nietos Lucas, Tomás, Sofía, Luana, Germana y Máximo participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

TÉVES, FERMÍN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Familia Sierra Saracco participan con profundo dolor su fallecimiento.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Sus hermanos Pedro, Noni; sus sobrinos María, Nico y Seba participan con profundo dolor su fallecimiento. Su partida al Reino del Señor nos deja un vacío en sus seres queridos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Sus sobrinos Carlitos, Manolo Prados y su familia, Gachi, Caro, Gabi, Ramiro, Alicia, Pablo y Carmen participan con dolor el fallecimiento de su tío Juaniro.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Maria Esther Barragán, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga de toda la vida. Sus sobrinas: Graciela de Barragán y sus hijas Ana Verónica y Gabriela Barragan y sus hijitos Leandro y Bautista, y su fiel servidora María y Valentino. Ruegan una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Mariana Hernández Ubeda, hijos y nietos ruegan por el eterno descanso de su alma.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Familia Lozano Hernández participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Te despedimos con profunda tristeza. Teresa, Pochi, Pepe, Polo y sus respectivas familias.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. La representante legal del Instituto Superior Monseñor Jorge Gottau profesora Zulma Montenegro, el equipo directivo, docentes, auxiliares de la educación participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela del Prof. Carlos Méndez. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Alberto Garces y Sra,. Ronald y Shirley Garces y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Su vecina Salomé de Cuevas y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Juanita: mujer valiente y servicial, eras feliz cuando compartías tu carisma del amor y entrega a los demás, esto lo pusiste de manifiesto en la Casa de los Abuelos de Cáritas Cristo Rey. Estrechamos lazos de amistad y fui descubriendo a la persona que eras. Hacías un culto a la amistad y al compañerismo, Mercedes de Nediani y flia, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria. ¡Que brille para ti la luz que no tiene fin!. Hasta siempre amiga!

ACOSTA, BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sus hermanos Martin, Amadeo, Julio, Marcelo, Fany, Felisa, Azucena, Sabina y sus sobrinas Elida y Mariana; demás familiares. El cortejo partirá de la localidad de Yacu Chiri dpto. Atamisqui. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus hermanos Jesús Auatt de Baleija y José Roberto Auatt, hijo político Goldy, sobrinos José, Rolando. Lia. Marianella. Pilu, Viruta Sara y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento elevan oraciones en su memoria.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Brille para vos la luz que no tiene fin". Te recordaremos con cariño. Su sobrina Nini Auat, hijos Marilú, Valeria y Rubén y sobrina Alba Auat participan con pesar su partida al Reino de los Cielos.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus sobrinos Piliin Auat, Nori Cheein, y sus hijos Cecilia y Fernando Auat Cheein, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "En la casa de Dios moraré por largos días". Teresa Borquez, sus hijos Merceds, Anita y Martín Auat, hijos politicos y nieto participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Bisabuelita, te extrañaremos mucho. Natalia Llugdar Ponce; sus hijos Said e Isaac. Rogamos una oración en su memoria.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. René Llugdar, María Angélica Ponce y familia, acompañamos en este doloroso momento a la familia y rogamos oraciones en su memoria.

AUATT, ALFREDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Señor ya esta ante Ti, recíbela en tu reino". Hugo Fringes y Sra. acompañan a Fernanda y a toda su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUATT, ALFREDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "El que cree en Mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en Mi no morirá jamás". Lilián, Mariela, Eduardo, Adriana y sus respectivas familias acompañan a Fernanda y a su familia en este momento de tanto dolor.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Graciela, Silvia, Tere, Daniel, Mariano y Carlos Carreras participan el fallecimiento de la mamá de su amigo Gustavo y elevan oraciones por su memoria.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Josefina López Moreno, Mari de Silvetti, Marta Gómez, Yolanda Peralta, Tere Paz, Viviana Elías, Eugenia Luna, Kuky Rampulla, Silvana Passeri, Abilia Galeano, Cuni Quiroga, Engracia Pérez,Tere y Graciela Carreras, compañeras de su hijo Gustavo participan su fallecimiento y elevan oraciones por su memoria.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Dr. Juan C. Elean y flia, Antonio E. Elean y flia, Miguel A. Elean y flia, Oscar A. Elean y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Tus amigos Norma Saad, Tony Llebeili, Carlos Llebeili y Yesmín Llebeili y sus respectivas familias e hijas de Riky llebeili participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y flias. y a su hermano Joyela y Goldi. Ruegan una oración en su memoria.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Antonio Eduardo Elean, María Luisa Llugdar de Elean hijas e hijos políticos acompañan en este triste momento a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CARMONA DE GRAMAJO, ANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Dr. Jorge Francisco Bosco y familia participan con profundo su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

DÍAZ DE VALDEZ, ALICIA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Los vecinos de la calle Moreno y Quintana participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina Coca de Taboada. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

FERREYRA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sus hijos: Roxana, Juan, Javier, Mariel y Silvia, hijos Pol. y nietos part. su fallec., sus restos serán inhumados hoy a las 13 en el cement. de Garza. Org. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FONTIVERO, BERNABÉ REIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sus hermanos Victor Raúl y Eva Alicia, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 11,30 hs en cementerio San Agustín. Servicio Realizado por Caruso Compañia Argentina de Seguros. EMPRESA PICCO.

LUNA DE CASTILLO, DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/18|. Sus familiares de Frías (Sgo del Estero) Aguilar - Liendo participan con hondo e inmenso dolor su partida al Reino Celestial. Rogamos resignación a sus hijos, nietos y demás familiares. levamos oraciones para la querida e inolvidable Delfina. Descansa en paz.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Dirección, personal administrativo, médicos, enfermeros, choferes, maestranza y servicios del hospital zonal, "Dr. Rudecindo del V. Cazzaniga" participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra compañera Olga Brandán se ruega una oración en su memoria.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. "Te llevaremos toda la vida en nuestros corazones querido Mauri". Paul Blondeau y flia., acompañan con profundo dolor a sus hermanos Gustavo Yorbandi, Roxana Malynicz y Leonardo Yorbandi. Que Dios ayude en su resignación.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Darío Lupica y su esposa Belén Giménez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Pablo Giménez y su esposa Mariana Cáceres participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Cacho Giménez y su hija Natalia Giménez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Daniel Rizo Patrón (Pichi) y su esposa Minina Giménez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Lic. Anabelle Bustamante y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijos del director del Hospital Zonal de Frías, Dr. Gustavo Yorbandi. Acompaña a toda su flia en este momento. (Frías).

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Ana Julieta Llorbandi, Eduardo Raúl Picco, sus hijos Franco, Lorena y Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Gustavo y Rosana en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación a su familia.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Julio César Báez, su esposa María Cristina Gutierrez, sus hijos Julio y Ramiro, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus amigos Rosana y Gustavo. Ruegan oraqciones en su memoria.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Dra. Gladys Saleme de Figueroa y flia participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan al Altísimo protección y consuelo para el estimado Dr. Yayo, su esposa y toda la flia.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Oscar Cadamuro, su esposa Marqueza Soria, su hija Antonella, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a Yayo y Rosana y a su querido hermano, en estos momentos de dolor. Ruegan cristiana resignación a su flia.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Marqueza Soria, Sebastián Salim, Ramón Sequeira, Zulli Marianí, Carla Revainera, Isolina Luna, Gabriela Páez, Marga Tapia, Luís Lara y Abel Mauas participan con dolor el fallecimiento del hijo de su compañera y amiga Rosana Malinicks. Ruegan oraciones en su memoria.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Humberto Salim y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Rosana y Miguel Passini participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus amigos Yayo y Rosana, elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. El Servicio de Farmacia del Hospital Zona Frías participa con dolor el fallecimiento del hijo del director, Dr. Gustavo Yorbandi, elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. La familia Córdoba del taller mecánico "Cordobita" participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo del Dr. Gustavo Yorbandi y acompañan a la familia en este difícil momento. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Alfredo Alfano, su esposa Noemi Sterling participan con profundo dolor el fallecimiento de su "sobrino de corazón", elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Hugo Daniel Fernández y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del Dr. Gustavo Yorbandi y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. El Sindicato de Trabajadores y Obreros de la Sanidad (TOS) participan con dolor el fallecimiento del hijo del Dr. Gustavo Yorbandi. Elevan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Cielos. Maruca Isares, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus vecinos Rosana y Yayo, elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de absoluta tristeza. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Dr. Francisco Bosco y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de hondo pesar. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Raúl Jalaf y familia participan con profundo dolor el su fallecimiento del hijo de sus vecinos y amigos Yayo y Rosana, y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Pelusa y Said Nazar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas él me hará descansa". Zully Mariani y familia acompañan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amiga, Dra. Rosana Malynicz, elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón, que ellos verán a Dios". Prof. Santiago Padula, Dra. Ana Juez y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus padres y familia. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Comisión directiva y socios del Club Social de Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus socios, Dr. Gustavo Yorbandi y Dra. Rosana Malynicz. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. El Dr. Anibal Padula y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus amigos Rosana y Yayo, elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Compañeros de la promoción 1977 de la escuela Normal acompañan en el dolor a su ex compañero Yayo por el fallecimiento de su hijo y a la familia en este penoso momento. Elevan una oración en su memoria. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Carlos Gustavo Lara, su madre Elsa Rina Olmos participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus amigos Yayo y Rosana. Elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Antuco Mauas, su esposa Marta, sus hijos Santiago, Mariano y Abel Mauas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Personal directivo, administrativos y empleados de la Empresa Julio M. Palacios Sonzinni, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Naual Yadón, Olga Yadón, José Luis Salman y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Dr. Hugo Rojas y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus grandes amigos Yayo y Rosana. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. "Se acabó tu recorrido por éste mundo, nos has dejado desolados y llenos de dolor, sólo con el consuelo de que empiezas una nueva vida al lado del Señor". Los Profes y Personal del Nivel Medio del "Instituto Superior Teresa B. de Barbieri participan con dolor el fallecimiento de su ex-alumno y acompaña a su familia en éste momento de dolor. Frias.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. "En el cielo ya disfrutan de tu bondad y alegría, mientras aquí en la tierra te hechamos de menos ". La Entidad Propietaria del Instituto Superior Teresa Barbieri de Barbieri participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex-alumno. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Se tornarán de gris los más soleados días y quedará la alegría rendida al triste llanto que aún no podemos comprender. La comunidad educativa del Instituto Superior Teresa Barbieri de Barbieri, acompaña a la familia en éste momento de dolor y despide a su ex-alumno. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. María Olimpia Ramos de Nazar, sus hijos Carlos, Daniel, Liliana y Jorge, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus amigos Yayo y Rosana. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del hijo de su matriculado, Dr. Gustavo Abrahan Yorbandi Ruegan oraciones en su memoria.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento del hijo de su colega, Dr. Gustavo Abrahan Yorbandi. Ruega oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus padres y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, con motivo de recordarse el tercer mes de su partida. Se ruegan oraciones en su memoria. ¡Descansa en paz mi reina querida!

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "El que cree en Mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en Mí no morirá jamás". Kuki, Chochi y Perla, acompañan a la familia de Alan en este triste tiempo e invitan a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "Silencio caminante, que mi niño se ha dormido en los brazos del Señor. Descansa en paz mi chiquito". Margarita Ramírez y familia acompaña a sus padres este momento de dolor, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento y participa de la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "Dios nos prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Anita Cinzano, Enrique Zuccarino y familia acompañamos a sus padres y hermanita en estos momentos de intenso dolor. Esperamos la resurrección con mucho amor y esperanza, participa de la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

LUNA ZURITA DE FONTI, AÍDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/07|. A once años de tu partida pediremos por el eterno descanso de tu alma hoy en la misa de 9.30 en Catedral Basílica. te amamos, mami.

CASTILLO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/18|. Sus hijos Amanda, Nélida y José Luis, su hijo politico Miguel Juárez, sus nietos Sandra, Miguel y Noemí, sus bisnietos y tataranietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia Cristo Rey al cumplirse 4 meses de su partida.

JORGE DE GONZÁLEZ, DINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Tus hijos Favio, Alejandro, Fabiana, tu esposo Tito y nietos, invitan a participar a la misa en la iglesia Cristo Rey a las 20 hs. al cumplirse los nueve días de su partida al Reino de los Cielos. Se ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VICTORIA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Sus hijos Amanda, Nelida y José Luis, su hijo politico Miguel Juarez, sus nietos Sandra, Miguel y Noemí, sus bisnietos y tataranietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia Cristo Rey al cumplirse 9 dias de su partida.

PENIDEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su esposa Audelina Iturre, sus hijas María Josefina y María Rosalía, nietos y familiares invitan a la misa que con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento se realizará hoy a las 20 hs en la iglesia Santiago Apóstol.

RAMÍREZ, ÁNGEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. Salmo 23. El Señor es mi pastor nada me faltar en verdes pastos el me hace reposar y a donde brota agua fresca me conduce, fortalece mi alma por el camino del bien me dirge por amor de su nombre. Su esposa Rosa Gil Rojas, su hija Gilda Marcela y demas familiares, invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19.30 en la parroquia La Salette, al cumplirse un año de su fallecimiento.

BARRIONUEVO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. "Dios no prometió cielo sin dolor, sol sin lluvia, pero si nos prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Sus hermanas, familias y sobrina, sobrino nieto, invitan a la misa por cumplir su noveno día de su fallecimiento, en la parroquia Inmaculada Concepción, hoy a las 19.30. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/78|. Te extrañamos mucho y recordamos en esta fecha, con en el legado que nos dejaste de ser hombres y mujeres de bien. Tu esposa Mirta Panzerini; tus hijos José Antonio Yuste, José Norberto Barrionuevo, Mariana Barrionuevo, Ana María y Antonio de Jesús; tus nietos Leandro Barrionuevo, Gabriela, Cristian y Florencia.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Queridos, Marcela y Humberto, un ángel en el Cielo ante esta situación difícil y la amistad de amor y afecto de hace años que nos une. Esta distancia que nos separa, no me impide de decirles que en este momento estoy con ustedes de corazón, lamento tanto, no poder estar al lado su lado. He pedido a Dios que les de resignación. Pido oraciones en su querida memoria, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Nancy Castellanos. Santa Rosa - La Pampa.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Lucía Cazzulo y sus hijas Daniela y Nancy acompañan al matrimonio Lacour Frágola en este momento difícil, al cumplirse 9 días de la irreparable pérdida de su hijo Alan. Se ruega oraciones en su memoria.

YANAQUIN, GERÓNIMO (Pata) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Querido hijo: hace un mes que dios te llamó a su encuentro dejando un gran dolor y profunda tristeza por tu partida, pero tu presencia permanecerá en nuestros corazones que aún dolidos por tan irreparable pérdida, pero con la esperanza que estarás descansando en paz. Hijo mío, luz de Dios, solo nos queda el consuelo de saber que estás junto al Padre celestial. Te rogamos Señor por el alma de nuestro querido hermano, que lo llamaste a tu gloria, haz que brille para él la luz que no tiene fin. Esperamos siempre que sobrevueles a nuestro alrededor y nos cuides desde el cielo. Su mamá, hnos. sobrinos, su esposa, hijos y nietos invitan al responso en cementerio La Misericordia hoy a las 16 hs. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada.