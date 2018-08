28/08/2018 -

El presidente de la Fiba, Horacio Muratore, dijo que el mundo lo va a extrañar a Ginóbili como pocos, y por eso asegura que se trata de una decisión tomada ya hace bastante tiempo. "Sé que él toma sus decisiones con mucha anticipación. San Antonio ya lo convenció de quedarse antes, y no dudo que Greg Popovich lo debe haber querido raptar un añito más, pero "Manu" ya estaba decidido", sostiene el dirigente. "Donde realmente surgió fue del Mundial Sub 22 de Melbourne, en el 97. Dio un salto espectacular. Fue titular y no salió más. Después se fue a Italia donde fue campeón de la Euroliga, y de ahí a la NBA", resume. Según Muratore, el máximo logro de Ginóbili no es el oro olímpico ni los cuatro anillos de la NBA que ganó con los Spurs, sino el respeto que se ganó en su país y en el resto del mundo.