Renunció ministra de Educación que se filmó tras fumar un porro

Fotos CORTOCIRCUITO. El caso de Spinuzza produjo un choque entre el gobernador Alberto Rodríguez Saá y su hermano, el senador Adolfo Rodríguez Saá que reclamó la inmediata renuncia de la ahora exministra.

28/08/2018 -

La ministra de Educación de San Luis, Natalia Spinuzza, presentó su renuncia al cargo, tras haberse viralizado un video íntimo, tras haberse fumado un porro de marihuana con su pareja. Este caso generó un escándalo en la provincia puntana y también un nuevo enfrentamiento entre los hermanos Alberto (el gobernador) y Adolfo Rodríguez Saá (senador), quien pidió la renuncia de la ahora exministra.

"Siempre los ministros tenemos las renuncias a disposición. Mi renuncia está presentada. No he hablado con el gobernador todavía, pero cuando lo haga, él evaluará la situación y yo estaré siempre a disposición y aceptaré la decisión que se tome", explicó la funcionaria.

La funcionaria de la cartera educativa argumentó que el video había sido grabado en un contexto de absoluta intimidad y que fue extraído de alguno de sus dispositivos electrónicos sin su consentimiento.

"Sucedió hace algo más de un año, eso yo lo aclaro. Fue hace más de un año en mi luna de miel. Me arrepiento de haberlo hecho, por más que haya sido mi intimidad y formado parte de mi vida privada. Sé que muchas personas se ofendieron y les pido disculpas", manifestó Spinuzza.

La mujer agregó: "En aquel momento inclusive, yo no la pasé bien, tenía la sensación de que no estaba haciendo lo que me gustaba. Además, yo nunca publiqué el video".

Extorsión

La ministra de Educación puntana advirtió que no es la primera vez en su carrera que sufre una violación a su intimidad. De hecho, aseguró haberse convertido en víctima de intentos de extorsión en los últimos meses.

"Hace más o menos dos meses, empezaron a extorsionarme con unas fotos de mi vida privada. La violación a mi intimidad viene siendo total desde hace tiempo. Me hackearon el teléfono, la computadora y han robado imágenes que estaban en mi computadora y no han sido compartidas con nadie", narró.