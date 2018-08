Vidal consideró "un disparate" la versión de Tinelli como candidato

Fotos POSTURA. Sobre los casos de corrupción que involucran a la ex presidenta, Vidal dijo: "lo que hay que hacer es mostrar todo a la Justicia".

28/08/2018 -

En una entrevista con CNN en Español, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal rechazó de plano la versión que lo ubicaba a Marcelo Tinelli como candidato a jefe de Gobierno por Cambiemos. "Es un disparate", apuntó la funcionaria.

"Cada tanto me reúno, lo escucho, como escucho a mucha gente; él tiene una fundación que trabaja socialmente y a mí me interese que trabaje en el conurbano, (pero esa versión ) me parece un disparate la verdad", precisó la gobernadora.

Vidal tambien fue consultada sobre las acusaciones a Cristina Kirchner en la corrupción. "Cuando uno es acusado de corrupción el peor camino es la victimización, lo que hay que hacer es ir y mostrar todo en la Justicia", dijo la gobernadora Eugenia Vidal.