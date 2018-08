La biografía más completa y actualizada del bahiense

Fotos PORTADA. "Manu, el Cielo con las Manos", ya está en muchas librerías del país.

"Manu, el Cielo con las Manos" fue escrito por Daniel Frescó en el 2005. Pero desde entonces, pasaron muchas cosas en la carrera de Ginóbili. Por eso, su autor lanzó una edición actualizada hace apenas un par de días. Una obra ideal para leer justo ahora que el bahiense anunció su retiro.

"Lo acabo de lanzar. Ya está llegando a todas las librerías del país. Este libro lo escribí hace 13 años, poco después de que ganó su segundo anillo. El libro, en más de un 80%, es la historia de Manu que la gente no conoce. Ahora lanzo una edición actualizada. Me pareció importante tratar de desentrañar de dónde emerge alguien de un deporte que no es de los más populares de la Argentina, con semejante nivel de repercusión internacional", le contó a EL LIBERAL el autor del libro.

"Investigué mucho de dónde viene, Bahía Blanca, la llegada de los inmigrantes italianos como sus bisabuelos... hurgué las raíces de Manu para tratar de encontrar las claves de dónde salió semejante monstruo deportivo", agregó.

"El libro es una reconstrucción de su vida, que profundiza mucho en las raíces de su familia, porque es la forma de explicar cómo emerge este fenómeno. Hablé con toda la gente que tuvo que ver con la formación de Manu, tanto en Argentina como en Europa", prosiguió Frescó.

El periodista y escritor contó que su libro tiene valiosos testimonios de deportistas y de otras personalidades. "En esta actualización hablé con gente de la Generación Dorada, con gente que lo acompañó en los Juegos Olímpicos. Es un referente para otros deportistas, por eso hay testimonios de Lionel Messi hasta Eduardo Sacheri, porque la idea era no solamente hablar con gente vinculada al deporte sino también con las que tienen otras actividades", dijo. "Manu hoy sin dudas es el mejor representante argentino en el mundo, por eso en esta actualización, al último capítulo le puse ‘Manu, el embajador del futuro’. No solamente trato de poner su legado, por lo que hay muchas opiniones, si no también tratar un poco de proyectar cuál es su futuro", agregó.

Anécdotas

En otro tramo de la entrevista, Frescó recordó anécdotas increíbles de la vida del bahiense: "A los 15 años le dicen que no va a medir más de 1.85 y fue el peor día de su vida. El segundo peor día de su vida fue en el primer año que juega y desciende con Bahiense del Norte, estuvo una semana llorando en la casa sin salir. Y un año después pega el estirón y, con ese espíritu competitivo que tiene como muy pocos, da un salto en su juego".

"Si hay una forma modélica de retirarse, digamos que es un ejemplo de cómo hay que retirarse, es el de Manu Ginobili. Porque tiene que ver con alguien que siempre respetó los procesos. El fue retirándose de a poco y estoy seguro de que ahora está absolutamente tranquilo", concluyó.