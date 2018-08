Di Fulvio: "Estamos todos ilusionados"

Fotos FUTURO. Emilio Di Fulvio se esperanza con poder pelear el campeonato. Pide pista y será una gran competencia para Martín Perafán.

28/08/2018 -

Emilio Di Fulvio, el arquero de 22 años que arribó a Mitre, para competir el puesto con el experimentado Martín Perafán (que en la previa del certamen se postulaba como titular indiscutido ), pero en la fecha inicial no pudo jugar por arrastrar una suspensión y los palos estuvieron custodiados por el santafesino que a la postre terminó siendo uno de los puntos altos en la victoria sobre Platense. Luego de esa actuación, el ex Rosario Central sueña con quedarse con la titularidad y también reconoció que el plantel tiene las mismas ilusiones que el hincha "aurinegro".

"Ya pasó la euforia y ahora estamos pensando en el partido del domingo. Se disfrutó la victoria, pero ya tenemos otra final encima", fueron las primeras palabras de Di Fulvio en su visita a la Redacción de EL LIBERAL.

En cuanto a su actuación, consideró que fue una presentación en sociedad para el hincha.

"Fue una buena carta de presentación. Muchos no me conocían y pude arrancar atajando. Quedé contento por el resultado más que nada".

Di Fulvio fue una de las figuras y ahora debe competir por la titularidad.

"Somos un grupo de treinta jugadores que entrenamos al cien por cien para poder jugar. Es lindo que el entrenador tenga dudas, pero de las buenas, al saber que tiene muchas alternativas para una posición", consideró.

"Más allá de mi actuación, hay que seguir trabajando y el entrenador decidirá a quién poner", añadió el arquero.

"Uno siempre quiere jugar, pero el entrenador es el que arma el equipo", completó.

En cuanto al triunfo en Vicente López, Di Fulvio dijo que una de las claves fue estar convencidos de que podían lograrlo.

"Nosotros nos generamos buenas expectativas, por lo que realizábamos en el día a día. Obviamente, que en la previa sabíamos que era un partido complicado. Nosotros lo trabajamos desde el convencimiento. Necesitábamos estar convencidos de que podíamos traer los tres puntos y por suerte lo hicimos", remarcó.

Luego realizó un breve análisis y explicó por qué terminaron el juego, dominados por el rival.

"En el primer tiempo, estuvimos mejor parados incluso en ciertos momentos lo dominamos nosotros. En el segundo tiempo, con el resultado a favor nos fue tirando un poco para atrás y el propio empuje de Platense", analizó.

"Tampoco tuvieron jugadas claras de gol. Nos llegaron con centros y algún desborde. Siempre estuvimos bien parados", acotó.

Di Fulvio, consciente de que a pesar de la victoria hay cosas por mejorar, anticipó que con el correr de los partidos, se verá un mejor juego.

"El mejor funcionamiento se dará con el correr de los partidos. En los amistosos demostramos buenos funcionamientos, faltan buenos jugadores que deben adaptarse".

Por último, desde la prensa nacional, toman a Mitre como uno de los candidatos al título, algo que el arquero afirmó que no es una carga, pero mantiene cautela, al marcar que solo pasó una fecha. "No es una carga tener ese rótulo. Tampoco podría afirmar que somos candidatos. Pasó una fecha, pero estamos todos ilusionados. No solo la gente. El plantel esta con mucha confianza".