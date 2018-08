Otra vez los dos jugarán el domingo

28/08/2018 -

Mitre recibirá a Gimnasia y Central Córdoba visitará a Independiente Rivadavia el domingo, por la 2ª fecha de la BN. Programa:

Viernes: 21, Instituto vs. Agropecuario; 21.05, Temperley vs. Villa Dalmine (TV). Sábado: 14, Sarmiento vs. Atl. de Rafaela; 15.30, Ferro vs. G. Brown, Brown vs. Olimpo; 17.05, Chacarita vs. Platense (TV); 20.30, Santamarina vs. Arsenal. Domingo: 17, Gimnasia (J) vs. Defensores de Belgrano, Mitre vs. Gimnasia (M); 17.30, Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba. Lunes: 21, Morón vs. Almagro; 21.05, Quilmes vs. Los Andes (TV).