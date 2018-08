Alfredo Ramírez pide tranquilidad y "no volverse locos"

Fotos EN ACCIÓN. Ramírez metió el centro que Melivillo bajó de cabeza para que Rossi marcara el gol del empate.

Lo que pudo ser una mala tarde, terminó con un sabor diferente. Es que Central Córdoba arrancó perdiendo ante Deportivo Morón, pero con los cambios el equipo mejoró en el complemento y pudo empatar, por lo que el debut en la B Nacional del Ferro no fue un trago amargo. Alfredo Ramírez, uno de los que ingresó en el complemento y cambió el partido pidió tranquilidad y "no volverse locos" porque "recién es el primer partido".

"Cuando no se puede ganar, no hay que perder. Queríamos una victoria en casa, con nuestra gente, no se pudo. En el segundo tiempo se encontraron un poco más los espacios y pudimos lastimar, tuvimos situaciones para ganar el partido pero no se dio. No hay que volverse locos, es el primer partido, entendemos que la gente siempre quiere ganar en casa pero tenemos que seguir entrenando y mejorando cosas", analizó "Oveja" en diálogo con EL LIBERAL.

Central jugó un flojo primer tiempo, pero Ramírez alentó a sus compañeros ni bien entraron al vestuario en el entretiempo. "Siempre los aliento, a veces no salen las cosas. A veces no se puede jugar bien o los que intentan jugar no están en un buen día. Me tocó estar en el banco y, por sobre todas las cosas, lo primero que hice al entrar al vestuario fue levantar a mis compañeros, decirles que sigamos intentando porque es la única forma de empatar el partido. Y después irte con la conciencia tranquila de que diste todo", manifestó.

"En el segundo tiempo generamos muchas opciones de gol y se llegó al empate. Y lo podríamos haber ganado. Pero hay que seguir intentando, corrigiendo las cosas que se hicieron mal. Seguir metiéndole a las cosas que se hicieron bien que creo que fueron muchas. No hay que desesperarse", añadió.

Empate justo

A la hora de hacer un balance del partido, señaló que el empate fue justo. "Fue un tiempo para cada uno. En el primero, por más que intentamos, con más errores que aciertos, el gol de ellos viene de una contra, no viene de una jugada que generan ellos. En líneas generales me parece que está bien porque fue un tiempo para cada uno entonces después está la virtud del que aprovecha las situaciones de gol. Nosotros si hubiésemos aprovechado un poco más las del segundo tiempo, hubiésemos ganado el partido", fundamentó su opinión.

Al volante le "sorprendió un poco" que Morón haya hecho tiempo en reiteradas ocasiones durante el partido. Pero lejos estuvo de quejarse de eso.

"Sabemos que cuando jugamos de local lo hacemos con un jugador más porque la gente nos empuja, nos alienta constantemente. Y es lógico que cuando al rival se le acaben las piernas van a empezar a demorar como hicieron ellos. Me sorprende un poco porque tienen un gran equipo. Pero el fútbol es para inteligentes y si a ellos les sirve el punto que vinieron a buscar, bienvenido para ellos".