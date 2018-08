Dujovne pidió al FMI que libere U$S3 mil M. más del crédito de U$S50 mil M

Fotos MIRADA Para Dujovne, la subida del riesgo país y el spread de bonos en dólares no "reflejan adecuadamente el nivel de financiamiento".

28/08/2018 -

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) que libere en septiembre los u$s 3.000 millones previstos en el acuerdo stand by y que se removiera del acuerdo un plan para que el Tesoro recompre letras intransferibles que hoy están en manos del Banco Central, por u$s 3.125 millones trimestrales (una cifra que acumularía u$s 15.000 millones hasta fin del 2019).

En el marco del acuerdo cerrado con el FMI para garantizar un financiamiento por u$s 50.000 millones, Dujovne señaló que Argentina solicitó al organismo la liberación de u$s 3.000 millones previstos para septiembre.

En diálogo con agencias internacionales de noticias, Dujovne sostuvo que la economía caerá 1% este año en gran parte por los efectos de una feroz sequía sobre el sector agrícola, aunque en 2019 volvería a expandirse con un crecimiento de 1,5%.

"Por supuesto que el crecimiento ha sido menor que el que esperábamos. El impacto directo de la sequía ha sido de 1,3 puntos del PIB, pero si uno mira los impactos indirectos sobre maquinaria agrícola, transporte, comercio, la sequía se ha llevado 2 puntos de nuestro crecimiento este año", explicó el ministro. A su vez, dijo que la economía se verá afectada por la incertidumbre del escándalo de corrupción en la obra pública que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner y que llevó al arresto de exfuncionarios y empresarios.