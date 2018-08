Molina disfruta del buen presente de Old Lions en el NOA

Fotos VISIÓN El prestigioso entrenador de Old Lions en el Torneo Regional anticipó que tiene un proyecto a largo plazo en el club.

28/08/2018 -

El entrenador de Old Lions, José Molina celebra el buen momento de Old Lions en el Súper 10 junto a los mejores equipos en el Campeonato Regional del NOA de Rugby. El fin de semana venció a Lince de Tucumán 37 a 30, en la segunda fecha, y su entrenador destacó el trabajo de sus dirigidos. "Primero hay que disfrutarlo porque estamos en el Súper 10 que era el primer objetivo propuesto, ahora queremos llegar lo más lejos posible. Sabemos que no va ser fácil porque hay conjuntos superiores a nosotros pero el equipo se está preparando estratégicamente, físicamente, técnicamente y mentalmente para afrontar los juegos, en donde sabemos que podemos hacer un gran papel", dijo.

Enseguida, el DT agregó: "Todos van a ser durísimo. La idea es ganar en casa lo nos queda y de visitante no achicarnos. Confiamos en el plantel que tenemos", indicó.

Para Molina, Old Lions sabe a dónde quiere ir. "Esto es positivo porque ocurre con todo el plantel en general. Tuvo una evolución en las destrezas individuales, en juego con las manos en el ruck, pero aún hay que mejorar en la defensa y la destreza del tackle para evitar que nos conviertan fácil. Hay un cambio de actitud y de mentalidad en el equipo que se va asimilando de a poco. Venimos trabajando hace 10 meses y lo que nos pasa no es casualidad. Se puede perder obvio, por eso no hay que ser tan exitistas y confiar en que esto es un proyecto a largo plazo", advirtió. José Molina dijo que el equipo se tiene que superar y no conformarse. "Dentro del staff con Carlos Rafael y los profes queremos llegar mucho más lejos. No nos gusta que nos conformemos con lo que tenemos. Estoy cómodo en Old Lions y con todo el respaldo de la dirigencia", dijo.