El "Chacho" definió a los 11 y Donatti quedó sin posibilidades

Eduardo Coudet ya no tiene dudas y espera por River con todos los titulares para ir por la clasificación a los cuartos.

28/08/2018 -

Racing ya tiene todo listo para enfrentar a River en el Monumental. El entrenador Eduardo Coudet terminó con el misterio y decidió que los once para mañana sean los siguientes: Gabriel Arias, Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Lucas Orban y Alexis Soto; Nery Domínguez; Ricardo Centurión, Matías Zaracho, Nery Cardozo; Lisandro López y Gustavo Bou.

Ayer los titulares jugaron con la Reserva y no pudieron quebrar el 0. La otra novedad es que finalmente Alejandro Donatti no será de la partida entre los elegidos por Coudet para ir desde el inicio.

El defensor lleva 21 días sin jugar por una distensión y esa situación le jugó en contra. Coudet no quiso arriesgarlo, pese a que Donatti había mostrado muchos signos de recuperación.

Por otro lado, el que habló del polémico tema de Bruno Zuculini que jugó estando suspendido por la Conmebol, fue el mánager de la Academia, Diego Milito.

"Nos enteramos de esta situación el jueves pasado, llegando a Paraná (para el partido con Pratonato): inmediatamente, el club recurrió a Legales para ver qué se podía hacer. Después vino todo esto que ahora está a la luz y aguardamos una respuesta pensando en el partido del miércoles", expreso el ex delantero de la Academia, Inter de Italia y la selección nacional.

Consultado en Fox Sports (también por TNT Sports) sobre si Racing se había dormido, fue tajante: "No es cuestión de dormirse. El reglamento es claro y la Conmebol debe actuar de oficio. Racing no se durmió para nada. Zuculini debía cumplir la sanción con Flamengo e Independiente Santa Fe, ellos sí tenían la potestad de protestar 24 horas después. A nosotros no nos correspondía y, por eso, la Conmebol debe actuar de oficio".