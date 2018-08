Fotos FIGURA El arquero de Racing espera con expectativas el partido.

Para Racing, jugar en el Monumental será con mucha presión encima y con una gran responsabilidad porque el objetivo es nada menos que el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Y uno de los jugadores que palpitó el gran duelo con River Plate fue el arquero Gabriel Arias.

"Siempre he sido de perfil bajo, no me gusta que se hable de mí. Que se lleve la atención Armani que viene batiendo récords. Ahora nuestro funcionamiento como equipo es otro así que vamos a andar bien", consideró el arquero argentino pero nacionalizado chileno cuando habló al respecto.

Si bien aún es una incógnita cómo se iniciará ese partido luego del empate 0-0 de la ida, por el reclamo público de Racing a raíz de la inclusión de Bruno Zuculini en River pese a estar suspendido, Arias dio su impresión sobre las claves de ese encuentro.

"River de local va a tener que salir a buscar, va a querer ser protagonista. Ahí tenemos que hacernos fuertes, sacarles la pelota, jugar un poco con su ansiedad porque hace mucho que no convierten", señaló, en rueda de prensa.