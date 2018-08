Autopistas sobre R9 y R34 se licitarán en diciembre

Fotos PROYECTO. Santiago está incluido en la nueva red de autopistas y rutas seguras que abarcarán más de 7.000 kilómetros de rutas nacionales.

28/08/2018 -

Las anunciadas obras de autopista y ruta segura, en distintos tramos de las rutas nacionales 9 y 34 en su paso por la provincia, recién se podrían materializar a fin de año.

Según explicó el gerente de la región NOA de Vialidad de la Nación, Ing. Francisco Bloser: "Se termina el proyecto y durante el último trimestre del año, quizás en diciembre, estemos licitando las obras, mientras se afinan los proyectos para llamar a licitación".

Explicó que "el corredor J, que viene de Sunchales (Santa Fe) hasta el acceso de Tucumán, con todo el paso por Santiago por R34 y luego por R9 en el paso por Las Termas de Río Hondo, con la autopista a San Miguel de Tucumán y la ruta segura de Santiago a Termas", son algunas de las características de las obras a encarar, al precisar además de la Ruta Nacional Nº 34, en el tramo desde Taboada a La Banda, que será autopista.

Por otro lado, recalcó que "los proyectos de PPP (Participación Pública Privada) tienen un financiamiento específico, y hay organismos de crédito internacional que son los que tienen que dar el respaldo para ejecutar las obras".

No obstante, Bloser aseguró que si bien "los recursos no son abundantes", los proyectos por obras viales a encarar siguen en pie y "no hubo ningún tipo de reducción de presupuesto, ya que siempre se busca optimizar los recursos para que las inversiones que se hagan sean las que se necesiten".