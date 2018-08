Fotos "La carrera de ‘Manu’ fue meteórica"

28/08/2018 -

Leandro Ginóbili, hermano de Emanuel, sostuvo que la carrera de "Manu" fue "meteórica" y que cree que se dedicará a "descansar" y "disfrutar" de su familia. "Es una sensación bastante extraña a la distancia, no me imagino cómo debe estar él. Sé que lo masticó bastante, lo pensó mucho tiempo. Hoy se pudo reunir con las autoridades de San Antonio para comunicarles la decisión. Es totalmente respetable y esperado. A los 41 años uno generalmente al básquet lo ve desde el sillón de la casa", dijo Leandro. "La carrera de ‘Manu’ fue meteórica desde que salió de Argentina, no paró de sorprender y de ganar cosas. Se fue del país y no dejó titulo por ganar afuera", afirmó. "Ha mantenido la misma esencia que cuando se fue de acá. Eso habla de la buena educación que le dieron mis viejos. Siempre tuvo los pies en la tierra", declaró.