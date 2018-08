Fotos Nocioni le puso una cuota de humor al retiro

28/08/2018 -

"Por fin se decidió", comentó Andrés Nocioni, uno de los referentes de la Generación Dorada del básquetbol argentino, sobre el retiro de su ex compañero y amigo Emanuel Ginóbili de la actividad profesional. Según explicó "Chapu", en clara clave de broma, "por fin la señora de la esquina, los mozos del café, el de la estación de servicio, etc., etc., van a dejar de preguntarle por el futuro profesional" del bahiense, con el que logró la medalla de oro en Atenas 2004, la de bronce en Beijing 2008 y el subcampeonato mundial en Indianápolis 2002. "Desde hoy vivo mi post Ginobili, tranquilo al fin!!!", agregó Nocioni, quien agradeció a "Manu" Ginóbili por todo lo que brindó durante su enorme trayectoria.