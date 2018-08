Matías Defederico reveló cuánto le paga Cinthia Fernández a la niñera

28/08/2018 -

Matías Defederico y Cinthia Fernández ya llevan ocho meses de separación formal y no logran llegar a un acuerdo pacífico sobre temas puntuales como los días de visita y la manutención, según lo reveló el propio futbolista en su visita al programa "Los Ángeles de la Mañana", que conduce Ángel De Brito.

En un intento por aclarar las críticas que Cinthia le hizo a su ex en el ciclo "Los especialistas del show", adonde aseguró que el dinero que le pasa el padre de sus hijas no estaría siendo suficiente, Matías contó, con recibo en mano, que le paga a su ex por mes: 1300 dólares del sueldo de la niñera, un depósito de $20 mil, gastos de la tarjeta de crédito de la bailarina, el seguro y la patente del auto y la factura del cable.

"Hace cuatro meses y medio le pido que nos juntemos con los abogados para resolver todo. Hace ocho meses que me separé y le pido que nos juntemos para resolver los días de visita y la manutención", señaló Defederico.

Hace unos días, Cinthia había dicho: "No estamos de acuerdo con el tema de la cuota, no me estarían dando los números. Pero hoy lo puedo decir calma y tratar ese tema en la Justicia, que es el lugar que corresponde para esto no sea una carnicería".