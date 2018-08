Carmen elogió a su exnuera

28/08/2018 -

"La quería como quise a todas las mujeres que amaron a mi hijo. Laurita (Fernández) es talentosa y una hermosa mujer". De esa manera se refirió Carmen Barbieri a la exnovia de su hijo "Fede" Bal cuando Mirtha Legrand le preguntó en su ciclo qué sentimientos tenía para con la bailarina.

Por otra parte, no se mostró muy segura al responder sobre si volvería al show de Marcelo Tinelli. ‘No, no es que no me gustaría, porque se ofende Tinelli y no quiero que se enoje conmigo. Volver al ‘Bailando’... se podría volver, ¿¡por qué no!? Bailar no me gustaría, ya baile y gané tres veces", dijo y agregó: "Jurado podría ser, pero creo que ya cumplí un ciclo. Once años estuve trabajando".