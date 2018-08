Asia Argento se quedó sin trabajo

28/08/2018 -

Luego de que saliera a la luz la acusación del joven actor Jimmy Bennet contra Asia Argento por abuso sexual, cuando él tenía apenas 17 años, la productora del reality X Factor Italia decidió sacar a la actriz y cantante del programa.

Asia es una de las más visibles militantes del movimiento #MeToo, y la primera en denunciar por violación al productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Desde la semana pasada cuando se publicó una nota en el diario The New York Times en la que se detallaba el acuerdo monetario al que llegó Argento con el actor Jimmy Bennet que se proponía demandarla por haber abusado sexualmente de él en 2013, se empezó a poner en duda la continuidad de Argento en el programa televisivo que se estrenará en Italia la semana que viene. Pero la noticia no demoró en llegar, según Variety. No obstante, la actriz aparecerá en los primeros 7 episodios de selección de los talentos que ya se grabaron.