Natalia Oreiro llevó tranquilidad a sus fanáticos

28/08/2018 -

Después del tremendo golpe que se dio en la entrega de los premios Kid’s Choice Awards mientras iba a recibir su galardón, Natalia Oreiro se mostró con su pequeño hijo Atahualpa.

"¡Estoy muy bien!", dice la publicación que sus seguidores compartieron en las distintas Fanpages con el mensaje de su ídola, ya que Natalia no cuenta con cuentas en las redes sociales.

Esa noche, después de caer y pegar su cara contra el piso, Ángel De Brito había comentado por Twitter que la actriz y cantante solo tenía un corte cerca de su ceja. Y en la imagen que compartió se puede ver a su hijo dándole un beso en esa zona de su rostro.

Como toda una profesional, Natalia se levantó rápido, tomó la estatuilla y agradeció al público. "No crezcan nunca, no pierdan la capacidad de jugar y divertirse. No corran porque se van a caer, disfruten de este momento eterno", dijo en su discurso, haciendo referencia a su caída.