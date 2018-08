La Liga de las Instituciones programó su noveno capítulo

Hoy 17:52 -

CHOYA, Choya (C) Mañana a las 20 comenzará a disputarse la novena fecha del torneo "Aniversario de Frías" que hace disputar la Liga de las Instituciones. Los juegos tendrán como escenario el Parque Municipal, de la Ciudad de la Amistad.

El programa completo será el siguiente: Aoma vs La Bio; Policía vs Técnica; Tránsito vs Obras; Loma Negra vs Panaderos y Comercio vs Bancarios. Libre Polideportivo.

La pasada fecha terminó con siguientes resultados: Panaderos 4, La Bio 0; Obras 4, Polideportivo 2; Aoma 4, Policía 1; Técnica 4, Banco 1; Tránsito 3, Comercio 1 y Loma Negra 1, Uocra 0.

Las posiciones tienen en la cima a Obras 21; Técnica 19; Loma Negra 16; Panaderos y Comercio 15; Polideportivo 13; Policía 10; Aoma 8; La Bio 7; Tránsito 6 y Bancarios 5.