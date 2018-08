Messi despidió a "Manu": "No va a ser lo mismo sin vos"

Fotos Ginobili y Messi.

A través de su cuenta en Facebook, Lionel Messi envió un emotivo mensaje a “Manu” Ginobili luego de que éste último anunciara su retiro del básquet profesional. “No va a ser lo mismo sin vos en la cancha”, expresó “La Pulga”.

Años atrás, el futbolista de 31 años escribió el prólogo de “Ginobili: El señor de los talentos”, una biografía realizada por el periodista Julián Mozo. En aquel entonces, Lío tuvo palabras más que elogiosas para el bahiense.

¿Qué escribió Messi?

Sé que varios jugadores figuras de la NBA usan la camiseta 10 en mi honor y es algo muy especial. Lo mismo que escuchar elogios de superestrellas como LeBron James, Kevin Durant y Kobe Bryant. Pero ninguno me llegó tanto como el de Manu, cuando salió a respaldarme luego de la Copa América 2011 en Argentina. Que alguien como él, un deportista de su nivel y compromiso, me haya apoyado de esa manera me gustó mucho.

Nunca nos hemos cruzado el tiempo suficiente como para charlar y compartir nuestras vivencias. Manu es un espejo para muchos. No siempre es fácil hacerlo ante tanta exposición, elogios, críticas, responsabilidades y obligaciones, y él lidia con todo eso de una forma admirable desde hace años. Nunca estuvo metido en problemas o polémicas y lo noto como alguien muy sencillo y solidario.

En la cancha todos sabemos que es un crack, que hace la diferencia porque además de tener talento siempre está pensando en qué necesita el equipo para ganar. Lo noto con una gran mentalidad y, por cómo actúa y lo que dice, también como un líder positivo, que privilegia lo colectivo por sobre su rendimiento. Me causa gran orgullo escuchar a algún periodista decir que Manu es el Messi del básquet. En realidad deberían decir que yo soy el Manu del fútbol.