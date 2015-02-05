CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de agosto de 2018

A LAS 21.30 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

29/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (Cont.)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MI

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

00.00 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

22.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

 

CANAL 4

13.00 POLI 24

13.30 MUNDO RALLY

14.00 DEPORTE EXPRESS.

MUNDO MITRE

16.00 LA OVALADA

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 40 GRADOS TV

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SOLO FUTBOL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.07 SOPHIE

06.25 ROBIN HOOD

08.05 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN

CURVAS

09.46 JUGANDO POR AMOR

11.25 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO

13.42 EL MAJESTIC

16.48 ROBIN HOOD

19.45 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO

22.00 MÁS ALLÁ DEL CIELO

23.51 MI ABUELO ES UN PELIGRO

TCM

08.05 LA NIÑERA

08.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.20 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 5)

09.45 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 5)

10.10 LA NIÑERA

11.00 OLIVER Y SU PANDILLA

12.11 DULCE NOVIEMBRE

14.22 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN

16.37 SUPERMAN 2. DONNER CUT

18.44 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

20.26 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS

22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

TNT

06.00 FURIA EN DOS RUEDAS

07.31 LA GRAN ESTAFA

09.51 RESCATE DEL METRO 123

11.53 LA BATALLA DE RIDDICK

14.04 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

16.25 LA ENTREGA INMEDIATA

18.05 AMIGOS CON BENEFICIOS

20.04 ¿QUÉ PASÓ AYER?

22.00 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

00.37 LA HUÉRFANA

SPACE

06.20 BREAKING NEWS

08.04 LOS SAQUEADORES

10.03 PRUEBA DE VIDA

12.49 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE

14.57 22 MINUTOS

16.29 COMBATE

18.08 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER

20.07 PRISIONERA DEL ESPACIO

22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA

CINECANAL

11.10 UN ROCKERO DE PELOTAS

12.55 LA INVENCIÓN DE HUGO

15.07 LA ERA DE HIELO 3

16.45 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

18.30 MONSTER TRUCKS

20.17 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2

22.00 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA

NIÑOS PECULIARES

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 AMERICA’S GOT TALENT

15.15 TEEN WOLF

16.10 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EASY A

22.00 AMERICA’S GOT TALENT


A DÓNDE IR

HÉRCULES

(HÉRCULES OCHIUZZI 376)

+MIÉRCOLES 29, A LAS 22, SE

PRESENTARÁN PABLO MEMA Y LA

SIEMPRE ALEGRE.

CASSARO CHOP

(AVDA. ROCA (S) 1074)

+JUEVES 30, A PARTIR DE LAS 23,

KARAOKE.

+SÁBADO 1, A PARTIR DE LAS

23.30, NOCHE DE ROCK Y LATINOS,

CON ÉXODO.

EL OBSERVATORIO

(INDEPENDENCIA 1665)

+JUEVES 30, DE 17 A 19, TALLER

EXPERIMENTAL, LA MÚSICA Y

LA DANZA EN EL TANGO. CON

MARCOS DICESARO Y MARIELA

MORENO. CONTRIBUCIÓN A LA

GORRA.

MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL

PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,

VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE

EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE

SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA

IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ

(QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓNENTRADA:

GRATIS.

NODO TECNOLÓGICO

+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN DE

‘EL POLACO’.

+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE, LOS

AUTÉNTICOS DECADENTES.

+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE,

DÚO COPLANACU. ENTRADA:

LIBRE Y GRATUITA.

COMPLEJO CAYO COCO

(AUTOP. SANTIAGO LA BANDA)

+SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE, SE

PRESENTARÁN “LOS ARCANOS

DEL DESIERTO”; Y 1000 MOTHER

FACA, COMO BANDA INVITADA.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

MEGALODON (3D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY - 21:30 (Cast)

CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE

OCULTO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 6:10 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY - 18:00 (Cast)

MEGALODON (2D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY 19:50 (Cast) 22:15 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D): COMEDIA (+13

AÑOS)

HOY 17:00 (Cast)

LATIDOS EN LA

OSCURIDAD (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

HOY 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

HOY 16:10 (Cast)

20:20 (Cast) 22:40 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

EL JUSTICIERO 2D APTA 16

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SOLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:30-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODON APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:50

CASTELLANO 3D 20:30

SUBTITULADA 2D 22:50-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO

2D 17:30-

 
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