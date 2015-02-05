CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de agosto de 2018
A LAS 21.30 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
Por El Liberal
29/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (Cont.)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MI
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
00.00 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIAS DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
22.30 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
CANAL 4
13.00 POLI 24
13.30 MUNDO RALLY
14.00 DEPORTE EXPRESS.
MUNDO MITRE
16.00 LA OVALADA
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 40 GRADOS TV
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SOLO FUTBOL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.07 SOPHIE
06.25 ROBIN HOOD
08.05 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN
CURVAS
09.46 JUGANDO POR AMOR
11.25 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO
13.42 EL MAJESTIC
16.48 ROBIN HOOD
19.45 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO
22.00 MÁS ALLÁ DEL CIELO
23.51 MI ABUELO ES UN PELIGRO
TCM
08.05 LA NIÑERA
08.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.20 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 5)
09.45 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 5)
10.10 LA NIÑERA
11.00 OLIVER Y SU PANDILLA
12.11 DULCE NOVIEMBRE
14.22 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN
16.37 SUPERMAN 2. DONNER CUT
18.44 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
20.26 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS
22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
TNT
06.00 FURIA EN DOS RUEDAS
07.31 LA GRAN ESTAFA
09.51 RESCATE DEL METRO 123
11.53 LA BATALLA DE RIDDICK
14.04 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
16.25 LA ENTREGA INMEDIATA
18.05 AMIGOS CON BENEFICIOS
20.04 ¿QUÉ PASÓ AYER?
22.00 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
00.37 LA HUÉRFANA
SPACE
06.20 BREAKING NEWS
08.04 LOS SAQUEADORES
10.03 PRUEBA DE VIDA
12.49 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE
14.57 22 MINUTOS
16.29 COMBATE
18.08 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER
20.07 PRISIONERA DEL ESPACIO
22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA
CINECANAL
11.10 UN ROCKERO DE PELOTAS
12.55 LA INVENCIÓN DE HUGO
15.07 LA ERA DE HIELO 3
16.45 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
18.30 MONSTER TRUCKS
20.17 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2
22.00 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA
NIÑOS PECULIARES
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 AMERICA’S GOT TALENT
15.15 TEEN WOLF
16.10 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EASY A
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
HÉRCULES
(HÉRCULES OCHIUZZI 376)
+MIÉRCOLES 29, A LAS 22, SE
PRESENTARÁN PABLO MEMA Y LA
SIEMPRE ALEGRE.
CASSARO CHOP
(AVDA. ROCA (S) 1074)
+JUEVES 30, A PARTIR DE LAS 23,
KARAOKE.
+SÁBADO 1, A PARTIR DE LAS
23.30, NOCHE DE ROCK Y LATINOS,
CON ÉXODO.
EL OBSERVATORIO
(INDEPENDENCIA 1665)
+JUEVES 30, DE 17 A 19, TALLER
EXPERIMENTAL, LA MÚSICA Y
LA DANZA EN EL TANGO. CON
MARCOS DICESARO Y MARIELA
MORENO. CONTRIBUCIÓN A LA
GORRA.
MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL
PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,
VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE
EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE
SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA
IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ
(QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓNENTRADA:
GRATIS.
NODO TECNOLÓGICO
+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN DE
‘EL POLACO’.
+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE, LOS
AUTÉNTICOS DECADENTES.
+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE,
DÚO COPLANACU. ENTRADA:
LIBRE Y GRATUITA.
COMPLEJO CAYO COCO
(AUTOP. SANTIAGO LA BANDA)
+SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE, SE
PRESENTARÁN “LOS ARCANOS
DEL DESIERTO”; Y 1000 MOTHER
FACA, COMO BANDA INVITADA.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
MEGALODON (3D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY - 21:30 (Cast)
CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE
OCULTO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 6:10 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY - 18:00 (Cast)
MEGALODON (2D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY 19:50 (Cast) 22:15 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D): COMEDIA (+13
AÑOS)
HOY 17:00 (Cast)
LATIDOS EN LA
OSCURIDAD (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
HOY 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
HOY 16:10 (Cast)
20:20 (Cast) 22:40 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
EL JUSTICIERO 2D APTA 16
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00- 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SOLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20- 22:30-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 18:10
MEGALODON APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 22:50
CASTELLANO 3D 20:30
SUBTITULADA 2D 22:50-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO
2D 17:30-