Buena cosecha del Auri en Huaico Hondo

29/08/2018 - El pasado sábado, se disputó la sexta fecha del Torneo Apertura “Dr. Gerardo Zamora” que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, para sus divisiones formativas. En la misma, Mitre logró quedarse con dos victorias, un empate y una sola caída en su visita a Estudiantes de Huaico Hondo. Los resultados de todos los partidos, se detallan a continuación. Sexta División: Instituto Santiago 0, Comercio Central Unidos 1; Central Córdoba 1, Unión Santiago 1; Agua y Energía 1, Villa Unión 0; Yanda 1, Banfield 2; Estudiantes 0, Mitre Amarillo 3. Séptima División: Instituto Santiago 1, Comercio Central Unidos 2; Central Córdoba 0, Unión Santiago 0; Agua y Energía 1, Villa Unión 0; Yanda 0, Banfield 4; Estudiantes 1, Mitre Amarillo 2. Octava División: Instituto Santiago 1, Comercio Central Unidos 0; Central Córdoba 1, Unión Santiago 0; Agua y Energía 0, Villa Unión 2; Yanda 3, Banfield 1; Estudiantes 1, Mitre Amarillo 1. Novena División: Instituto Santiago 3, Comercio Central Unidos 4; Central Córdoba 1, Unión Santiago 0; Agua y Energía 4, Villa Unión 1; Yanda 0, Banfield 0; Estudiantes 1, Mitre Amarillo 0. Sexta División: Sarmiento 1, Independiente de Fernández 0; Mitre Negro 0, Vélez de San Ramón 0; Unión de Beltrán 0, Independiente de Beltrán 0; Defensores de Forres 0, Central Argentino 7; Sportivo Fernández 1, Güemes 1. Séptima División: Sarmiento 1, Independiente de Fernández 0; Mitre Negro 2, Vélez de San Ramón 0; Unión de Beltrán 0, Independiente de Beltrán 5 ; Defensores de Forres 2, Central Argentino 3; Sportivo Fernández 1, Güemes 1. Octava División: Sarmiento 3, Independiente de Fernández 0; Mitre Negro 1, Vélez de San Ramón 1; Unión de Beltrán 1, Independiente de Beltrán 0; Defensores de Forres 0, Central Argentino 1; Sportivo Fernández 2, Güemes 2. Novena División: Sarmiento 3, Independiente de Fernández 0; Mitre Negro 2, Vélez de San Ramón 1; Unión de Beltrán 3, Independiente de Beltrán 1; Defensores de Forres 0, Central Argentino 0; Sportivo Fernández 0, Güemes 4. Próxima fecha Zona A: Mitre Amarillo vs. Instituto Santiago; Banfield vs. Estudiantes; Villa Unión vs. Yanda; Unión Santiago vs. Agua y Energía; Comercio Central Unidos vs. Central Córdoba. Zona B: Güemes vs. Sarmiento; Central Argentino vs. Sportivo Fernández; Independiente de Beltrán vs. Defensores de Forres; Vélez de San Ramón vs. Unión de Beltrán; Independiente de Fernández vs. Mitre Negro. 