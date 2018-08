Gran cantidad de goles dejó la disputa de la cuarta fecha del Clausura

29/08/2018 - El pasado domingo, se disputó la cuarta fecha del Torneo Clausura que organiza la Liga Interescuelas de Fútbol Infantil (LIFI), la cual dejó una llamativa marca de tantos convertidos. Los resultados de cada categoría se detallan a continuación. Categoría 2005: Ferroviaritos 0, Güemes 1; Tricolor 0, Jorge Donis 5; Sarmiento 4, Lawn Tennis 0; Niños Unidos 3, Estrella del Sur 1; Luis Valoy 1, Comercio 0; Estrella Roja 0, Galguitos 1. Categoría 2006: Ferroviaritos 0, Güemes 9; Tricolor 1, Jorge Donis 3; Sarmiento 4, Lawn Tennis 0; Niños Unidos 0, Estrella del Sur 4; Luis Valoy 2, Comercio 0; Estrella Roja 0, Galguitos 2. Categoría 2007: Ferroviaritos 0, Güemes 1; Tricolor 0, Jorge Donis 5; Sarmiento 2, Lawn Tennis 1; Niños Unidos 0, Estrella del Sur 3; Luis Valoy 2, Comercio 1; Estrella Roja 6, Galguitos 0. Categoría 2008: Ferroviaritos 0, Güemes 5; Tricolor 0, Jorge Donis 9; Sarmiento 2, Lawn Tennis 0; Niños Unidos 0, Estrella del Sur 1; Luis Valoy 2, Comercio 0; Estrella Roja 0, Galguitos 0. Categoría 2009: Ferroviaritos 1, Güemes 5; Tricolor 0, Jorge Donis 2; Sarmiento 0, Lawn Tennis 0; Niños Unidos 5, Estrella del Sur 3; Luis Valoy 3, Comercio 1; Estrella Roja 12, Galguitos 0. Próxima fecha. Es t r e l l a Roj a v s . Güemes; Ferroviaritos vs. Tricolor; Jorge Donis vs. Santiago Lawn Tennis Club; Sarmiento vs. Estrella del Sur; Niños Unidos vs. Comercio; Luis Valoy vs. Golcito. Libre: Galguitos.