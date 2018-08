Vernetti se sumó a los entrenamientos en Mitre

Fotos PRÁCTICA. Guillermo Vernetti llegó a Mitre para reforzar el mediocampo. Tiene buen pie y puede aportar cosas interesantes en ofensiva.

29/08/2018 -

Mitre tuvo un debut auspicioso el pasado domingo en Vicente López. La victoria ante Platense dejó muy buenas sensaciones y ya iniciando la semana de trabajos, ayer se sumó un nuevo nombre a la platilla que dirige Alfredo Grelak. Se trata del volante Guillermo Vernetti, la última incorporación del "Aurinegro", que ayer se unió al trabajo con sus nuevos compañeros.

El jugador, que viene en condición de libre de Ferro Carril Oeste, llegó a Mitre para reforzar su mediocampo y el domingo pasado estuvo presente en cancha de Platense, en donde conoció al plantel y pudo apreciar los 90 minutos que terminaron con el marcador 1 a 0 para Mitre.

Al respecto, el volante confesó que le gustó mucho la idea del equipo y se mostró ayer confiado de cara a esta experiencia en Santiago del Estero.

"El domingo estuve en la cancha viendo el partido ante Platense y me fui con muy buenas sensaciones. Me gustó mucho la idea del equipo. Se enfrentó ante un equipo muy difícil y de visitante. Se logró una victoria que es muy importante siempre en los comienzos de un torneo", declaró Vernetti.

Sobre su arribo al "Auri", el volante destacó: "Grelak me quiso en otros momentos y en esta oportunidad se pudo dar al final, casi con el torneo arrancado. Me gustó el desafío y espero poder aportarle al equipo cosas buenas", aseguró el ex Ferro.

Sobre sus características como futbolista, Vernetti destacó: "Soy un volante de creación y espero poder aportar en ofensiva".

Entrenamientos

Mitre retomó ayer los trabajos de cara al partido del domingo en el 8 de Abril ante Gimnasia de Mendoza, a las 17.

En la jornada de ayer, la práctica se desarrolló en Old Lions y los que jugaron ante Platense, hicieron trabajos livianos y en el gimnasio. Los que no jugaron realizaron trabajos reducidos. Mañana jueves, la práctica será a puertas cerradas y Alfredo Grelak ordenará un ensayo formal de fútbol.