"Wanchope" viaja, pero está en duda

El delantero estaría enfermo, aunque no se descarta que la dirigencia tema un posible reclamo por una vieja suspensión. Guillermo aún no definió los once que visitarán a Libertad en la revancha.

Por El Liberal

Fotos SITUACIÓN. Ramón Abila tuvo un cuadro gripal en las últimas horas, pero de Boca podrían estar temiendo un posible reclamo de Libertad. 29/08/2018 - Boca vive horas importantes y mañana afrontará un duelo clave de cara al futuro. Se jugará su pase a los cuartos de final de la Libertadores en Asunción y su entrenador parece aún lejos de confirmar un equipo. La novedad en las últimas horas pasó por uno de los delanteros de mejor presente en el equipo.

El delantero de Boca Ramón Abila pasó de tener todos los números para ser el centrodelantero titular en la revancha de mañana ante Libertad de Paraguay a estar en duda para en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

En primer lugar, porque habría presentado un cuadro febril en las últimas horas. Pero a ese inconveniente, que no debería representar mayores problemas con una recuperación adecuada, se sumó otra cuestión un tanto más curiosa.

Es que en medio de las turbulencias que atraviesan los torneos continentales de clubes por inclusiones indebidas de jugadores, como el caso de Carlos Sánchez para Santos y Bruno Zuculini para River por Copa Libertadores, y Jonathan Requena para Temuco en la Sudamericana, surgió el rumor de una supuesta sanción no cumplida por ‘Wanchope’ de su paso por Huracán.

El problema habría surgido tras la eliminación del equipo de Parque Patricios de la Copa Libertadores 2016 ante Nacional de Medellín, en una serie de octavos de final que terminó con polémica y con cuatro jugadores que entonces se desempeñaban en el ‘Globo’ suspendidos: Marcos Díaz, Federico Mancinelli, Mauro Bogado y Matías Fritzler.

Según aquella versión, Abila habría sido informado por el árbitro venezolano Luis Argote luego de ese encuentro, y posteriormente habría recibido una suspensión. Lo curioso, es que el delantero luego participó de la primera fase de la Copa Sudamericana 2017 vistiendo la camiseta de Cruzeiro, frente a Nacional de Paraguay.

En este contexto, Boca retrasó ayer la confirmación de la lista de los jugadores que viajarán a Paraguay. Viaja El delantero, finalmente, formó parte de esa nómina, aunque resta saber si será titular.

Si no es de la partida, su lugar en el centro del ataque podría se ocupado por Mauro Zárate y Carlos Tévez y/o Darío Benedetto, quienes también fueron convocados, estarían como relevos en el estadio Defensores del Chaco.

Con el equipo de Guillermo Barros Schelotto en ventaja por 2- 0 gracias al resultado obtenido en la ida, el desquite comenzará el jueves a las 19.30, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

Una probable formación Xeneize para ese partido es con Esteban Andrada; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Emmanuel Más; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez o Fernando Gago; Cristian Pavón, Mauro Zárate y Ramón Abila o Edwin Cardona.